Perugia, finito fuori strada aggredisce i soccorritori e colpisce minore al mento con una pietra: fermato con spray urticante e arrestato

Finisce fuori strada con la propria auto ma non vuole essere soccorso. Aggredisce gli automobilisti che si fermano per aiutarlo e colpisce al mento con un sasso un ragazzo di 14 anni.

Poi ci prova con i carabinieri che devono usare lo spray al peperoncino per fermarlo. Così un uomo di Ponte Pattoli di 61 anni è stato arrestato per lesioni aggravate, violenza e resistenza pubblico ufficiale. Tutto è successo nella serata di martedì in via Tiberina nord a Ponte Valleceppi.

L'arresto è stato effettuato dai militari di Ponte San Giovanni, sotto il comando del luogotenente Mirko Fringuello. Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha trasportato al pronto soccorso le tre persone aggredite, che fortunatamente hanno riportato ferite lievi.

