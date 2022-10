Terni: Carsulae, scoperti due nuovi edifici pubblici negli ultimi scavi

Simona Maggi 26 ottobre 2022 a

a

a

Gli archeologi dell’associazione culturale Astra Onlus hanno illustrato nello scorso fine settimana gli ultimi scavi effettuati a Carsulae, a Terni, che, gradualmente, stanno riportando alla luce nuove strutture. In questo 2022 la campagna di scavi nell’antico sito romano, giunta al suo undicesimo anno, si è concentrata nell’angolo nord ovest della piazza del foro, area ancora sconosciuta e mai setacciata.

L’area del foro venne infatti indagata da Umberto Ciotti, lavori grazie ai quali vennero riportati alla luce quegli edifici fino ad ora visibili.

Carsulae, il ministero della cultura autorizza la prosecuzione degli scavi archeologici per altri tre anni

“Proprio ripartendo dal lato nord della piazza – spiega Massimo Gasperini, archeologo dell’associazione Astra Onlus - e dalla serie di 4 edifici pubblici finora noti, l’indagine di quest’anno ha permesso di riportare alla luce ulteriori 2 ambienti pubblici, di dimensioni e forma non troppo differenti rispetto a quelli già noti. Nonostante al momento non siano stati rinvenuti elementi utili a comprenderne l’esatta destinazione d’uso, vista la posizione e le caratteristiche, si considerano di nuovo edifici di chiara destinazione pubblica, forse sede di magistrati o di collegi pubblici del municipium di Carsulae. A fianco del secondo edificio rinvenuto, è emersa anche il residuo di una strada pedonale d’accesso nord alla piazza del foro e, ancora più ad ovest, sono stati delineati i limiti di un ulteriore grande edificio, che sarà oggetto di indagine delle prossime campagne di scavo”.

Tutto il progetto, sin dalla sua nascita, nel 2012, è stato possibile grazie al sostegno continuo della Fondazione Carit.

In due mesi diecimila presenze alla cascata delle Marmore con le gite scolastiche

Lo scavo è condotto dall’associazione Astra, in collaborazione con il laboratorio di restauro dell’università della Tuscia di Viterbo, che ogni anno invia i suoi studenti per affiancare gli archeologi nel restauro dei mosaici della Domus individuata negli scorsi anni, sempre nell’area forense.

“Quest’anno è stato anche completato il restauro del tempio principale del lato ovest - conclude Gasperini - ora in procinto di essere reso fruibile al pubblico. Domenica scorsa, oltre a presentare i risultati degli scavi, è stata anche presentata la rinnovata pannellistica esplicativa del sito, insieme alla nuova versione della app dedicata alla visita multimediale del parco archeologico e al nuovo video introduttivo, con la ricostruzione virtuale della città(foto in alto). L’intervento, sempre finanziato dalla Fondazione Carit e sviluppato in sinergia con la Direzione Regionale Musei Umbria, nella persona della direttrice, Silvia Casciarri, è stata tecnicamente realizzata da Euromedia srl di Terni. In questa nuova versione sono confluiti i nuovi dati ottenuti dai tanti anni di scavi e ricerche e si è proposta una nuova ricostruzione generale della città, più aderente a quello che doveva essere il suo antico aspetto”.

Scavi di Carsulae, nell'anfiteatro restaurato il concerto di Angelo Branduardi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.