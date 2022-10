Terni, raccolte dall'Asm 3.900 tonnellate di vetro in un anno

Antonio Mosca 26 ottobre 2022 a

Ogni ternano getta nella spazzatura 35 chilogrammi di vetro l’anno. Si tratta di 13 chili in più rispetto al 2015, ma per Comune e Asm sono ancora troppo pochi. E dunque si può fare di più visto che il dato nazionale nel 2021 si è attestato intorno ai 40 chilogrammi per abitante rispetto a una raccolta differenziata del vetro pari al 63 per cento. Complessivamente a Terni si è passati da una raccolta totale di 2.500 tonnellate nel 2015 a 3.900 lo scorso anno. Con queste premesse la giunta comunale ha aderito al bando Anci Coreve per il contributo destinato alla raccolta differenziata del vetro. “Il risultato relativo alla raccolta del vetro, confermato in parte dalle analisi merceologiche a cura della Regione dell’Umbria di composizione dell’indifferenziato, induce a ritenere - secondo palazzo Spada - cheil modo in cui si intercetta questo rifiuto non è ottimale, presentando quindi margini di miglioramento a fronte di specifiche azioni gestionali e informative sulla popolazione”.

Il Comune, tramite l’Asm, preme dunque sull’acceleratore per quanto riguarda la raccolta di vetro, bottiglie quant’altro. In questi ultimi sette anni in città è stato applicato il sistema di raccolta rifiuti porta a porta e la Tari corrispettiva, con la misurazione del rifiuto indifferenziato. Cosa che - osservano dal Comune - “ha consentito un incremento rilevante della percentuale di raccolta differenziata rispetto al sistema di raccolta stradale”. E così la differenziata ha fatto passi da gigante balzando dal 41 per cento nel 2015 a oltre il 75 di oggi, con la collocazione della città di Terni al 26esimo posto in Italia, tra i 108 capoluoghi di provincia.

“Vogliamo diffondere - spiega il presidente dell’ Asm, Mirko Menecali - comportamenti sempre più virtuosi anche per ciò che riguarda la raccolta dei vetro”. Rifiuti che, nella giornata di sabato, hanno richiesto un super lavoro degli operatori Asm di fronte allo stadio durante la partita della Ternana. Due squadre sono state mobilitate per ore per togliere dalle strade le bottiglie lasciate dai tifosi che non potevano portarle sugli spalti. Il progetto Anci Coreve prevede incontri di sensibilizzazione con i giovani e le scuole e incentivi per gli esercizi commerciali “amici del vetro”. Sono previsti tre buoni spesa, del valore di 500 euro l’uno, per l’acquisto di arredi per bar e locali. Saranno destinati a chi dimostrerà di aver raggiunto livelli particolarmente significativi di raccolta del vetro negli appositi contenitori che saranno collocati in tutta la città di Terni.

