Terni: area Globo a Maratta, sì con polemiche del consiglio comunale alla variante

Maria Luce Schillaci 26 ottobre 2022 a

a

a

Semaforo verde dal consiglio comunale di Terni alla variante di Maratta per il Globo, ma non sono mancate polemiche e frizioni anche all’interno della maggioranza tanto che il consigliere di Terni Civica, Michele Rossi, non ha votato. Sono stati 19 i sì, 10 i contrari e un astenuto. Lo scontro si è fatto duro sull’area archeologica dove deve passare la strada.

In sostanza si tratta di una variante parziale al Prg-parte operativa e al Paip, riguardante l’area di Maratta est compresa tra la sede ex Atc e il Centro servizi, nei pressi di un sito di interesse archeologico. La variante, illustrata in consiglio comunale dall'assessore all'Urbanistica, Federico Cini, interessa un’area per la localizzazione di grandi o medie strutture di vendita, già prevista nel Paip e destinata a zona per infrastrutture tecniche per l’industria e l’artigianato, la viabilità, i parcheggi e il verde attrezzato.

Accordo sulla variante per l'area archeologica di Maratta

La richiesta di modifica, presentata dalla ditta Mare Blu Spa, proprietaria dell’ area edificabile dove intende realizzare la nuova sede del Globo, comporta la rivisitazione della viabilità con la previsione di una nuova rotatoria di collegamento che tiene conto della rotonda esistente in strada di Maratta. Implica, inoltre, la variante Suape per la trasformazione delle fasce di verde pubblico tra le due porzioni del lotto Paip in zona per infrastrutture tecniche per l’industria e l’artigianato, il completamento della viabilità e lo spostamento del parcheggio pubblico a ovest dell’area, a servizio anche della zona archeologica.

Sul piano tecnico, dal raffronto dei dati metrici del piano regolatore vigente, la variante comporta una riduzione della superficie degli spazi pubblici attrezzati a parco di 4.329 metri quadrati che diminuiscono complessivamente, su tutta la macro-area in cui ricade la variante: i metri quadrati passano da 109.400 a 105.071. Allo stesso modo, anche gli spazi per i parcheggi si riducono di 427 metri quadrati e, sul totale, i metri quadrati destinati a questo scopo scendono da 49.967 e 49.540.

Centro sportivo Ternana, progetto all'insegna del rispetto ambientale

La questione si trascinava da anni. Nei documenti del 2019 si parlava di un investimento complessivo di circa 24 milioni di euro. Il grosso della polemica ha riguardato appunto la riduzione dell’area a destinazione parco archeologico. “Faccio presente che - ha spiegato Cini - l’area archeologica non è di proprietà comunale, ma di un’altra impresa. La ditta proprietaria ha dato disponibilità a far acquisire, con permuta, l’area archeologica e questo è un primo segno importante di interesse da parte di questa amministrazione. Contestualmente, la ditta che lì vuole costruire, si è detta pronta a intervenire con una valorizzazione dell’area”.

Per assumersi questa responsabilità tra il Comune e la ditta appaltatrice emerge una lettera d’intenti però mai messa agli atti e richiesta in visione dai consiglieri Pococacio (M5s) e Gentiletti (Senso civico). Un documento, stando a quanto emerso, di cui nemmeno il segretario generale Sperandeo era a conoscenza. Lo stesso Sperandeo ha descritto questa lettera come un “documento che non ha alcun valore. Si tratta solo di una generica disponibilità a realizzare un intervento, una mera dichiarazione di disponibilità senza alcuna natura vincolante per le parti”.

Polemiche alle stelle fino alla votazione con Rossi che è uscito dall’aula per non votare: “Non è vero che l’area archeologica non è di proprietà del Comune - ha detto il consigliere di Terni Civica. Stiamo avallando la proposta di un privato di far passare la viabilità a servizio di un centro commerciale in un’area con destinazione parco archeologico”.

Ok dal Comune alla variante per il centro sportivo della Ternana a Villa Palma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.