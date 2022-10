Turismo in Umbria, a settembre presenze a +7% rispetto al 2021: aumentano gli stranieri, italiani in calo

Alessandro Antonini 26 ottobre 2022 a

Aumentano gli stranieri, diminuiscono gli italiani. Ma il saldo rispetto allo stesso mese dell’anno scorso è positivo. Con gli indicatori in attivo.E’ il bilancio turistico del mese di settembre in Umbria in fase di elaborazione da parte della Regione. I dati definitivi saranno resi noti prossimamente ma ecco l’anticipazione: nel cuore verde nel settembre scorso si sono registrati 256.782 arrivi (+2% rispetto allo stesso periodo del 2021), di cui 89.155 stranieri (+64,8%) e 167.627 italiani (-15,2%). Per quanto riguarda le presenze, siamo a quota 696.222, con un +7% rispetto allo scorso anno.

Di questi 300.073 sono stati stranieri (+56,6%) e 396.149 italiani (-13,7%). La ricettività è al +3,6%, l’indice di permanenza al 2,7 (+4,9%) e utilizzo medio delle strutture del 24,9 (+6,5%). I dati sono ancora parziali e potrebbero subire dei ritocchi.

L’incremento del numero dei turisti stranieri fa il paio con in numeri record registrati mese su mese dallo scalo internazionale dell’Umbria San Francesco di Assisi. Oltre alle 16 tratte commerciali delle varie compagnie si è registrato anche un importante incremento del traffico di velivoli privati.

