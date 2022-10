Assunzione fittizia al gruppo Pd per ottenere i contributi: chiesto rinvio a giudizio del sindaco di Passignano

25 ottobre 2022 a

Assunzione fittizia nel gruppo regionale del Pd finalizzata all'ottenimento indebito dei contributi previdenziali: la Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali. Lo ha reso noto il procuratore capo Raffaele Cantone in una nota. L'ipotesi è truffa aggravata "in quanto il delitto è ai danni del Comune, e continuata, perché protrattasi nel tempo. In particolare - spiega Cantone - a seguito di indagini particolarmente approfondire svolte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, attraverso l'acquisizione di documentazione presso la Regione Umbria, presso il Comune di Passignano e attraverso l'audizione di numerose persone informate sui fatti, tra cui i responsabili e i dipendenti del gruppo regionale Pd è emerso che Pasquali, già sindaco di Passignano, veniva assunto nel febbraio 2020 dal gruppo regionale del Pd e, giusto dopo un mese, chiedeva ed otteneva l'aspettativa senza stipendio, giustificando tale sua richiesta proprio con le funzioni sindacali svolte.

Con l'ottenimento dell'aspettativa Pasquali otteneva però il versamento dei contributi previdenziali da parte del Comune di Passignano, versamento che, secondo la prospettazione dell'accusa, è da ritenersi indebito, in quanto l'instaurazione del rapporto di lavoro è, in base alle indagini svolte, da considerarsi fittizia e finalizzata solo a questo specifico scopo".

Da qui la truffa aggravata. "Durante le indagini Pasquali - conclude Cantone - ha chiesto di essere interrogato e ha rivendicato la correttezza del suo operato". Dal gruppo Pd fanno sapere che l'assunzione è stata effettuata - quale datore di lavoro - dall'allora capogruppo e che da due mesi in contratto di Pasquali è stato rescisso. Udienza preliminare fissata il 20 dicembre. Non risultano altri indagati.

