Perugia, cerimonia di giuramento per i 13 nuovi agenti di polizia locale

Si è svolta oggi, martedì 25 ottobre, nella sala dei Notari di palazzo dei Priori, a Perugia, la cerimonia di giuramento dei 13 nuovi agenti della polizia locale del Comune di Perugia.

Presenti il sindaco Andrea Romizi, l’assessore alla sicurezza Luca Merli, il prefetto Armando Gradone, il comandante della polizia locale Nicoletta Caponi ed il vice comandante Antonella Vitali, le famiglie dei nuovi agenti nonché le principali autorità civili e militari del territorio.

La cerimonia si è aperta con l’inno d’Italia, poi l’intervento dell’assessore Luca Merli il quale, in apertura, ha ricordato con orgoglio e soddisfazione, che con l’ultimo concorso il numero dei nuovi agenti assunti ha superato le 30 unità. Un gesto dovuto alla comunità per rafforzare un Corpo per troppo tempo sottodimensionato.

“Quello di oggi è un momento bello - ha sottolineato l'assessore - che abbiamo scelto di condividere insieme alle altre forze dell’ordine; ciò va in continuità con un’impostazione generale, perché sappiamo bene che solo lavorando tutti insieme si possono ottenere risultati e migliorare il livello di sicurezza”.

