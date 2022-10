Città di Castello, versa 650 euro per acquistare smartphone ma è una truffa

25 ottobre 2022 a

Versa 650 euro convinta di acquistare uno smartphone ma era una truffa. Al termine di una rapida attività di indagine, i carabinieri della stazione di Città di Castello hanno denunciato alla Procura della Repubblica, un 60enne pugliese responsabile di truffa aggravata, posta in essere sul web.



In questo periodo è altissimo il numero di acquisiti realizzati tramite i più comuni siti web, ma purtroppo sono contemporaneamente numerosi anche i reati posti in essere da parte di malfattori, che vedono nella rete terreno fertile per facili guadagni.

In questo contesto i carabinieri hanno denunciato un 60enne tdi Taranto che, con artifizi e raggiri, ha indotto una 26enne di San Giustino a versare in suo favore 650 euro tramite ricarica su una carta Postepay, con la convinzione di procedere all’acquisto di uno smartphone iPhone 13 Pro Max.

Purtroppo dopo il pagamento, non vedendo giungere l’articolo, la ragazza ha capito di essere stata truffata. Presentata la denuncia del caso ai carabinieri della stazione di Città di Castello, che sempre più spesso si trovano ad effettuare indagini di questo genere, i militari hanno avviato gli accertamenti del caso, riuscendo a risalire e identificare l'autore della truffa, peraltro già gravato da pregiudizi penali per analoghi reati. L’uomo come detto è stato quindi denunciato alla competente autorità giudiziaria.

