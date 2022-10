Amelia. E' nata Bianca, cucciolo di lama, nello zoo della Comunità Incontro

25 ottobre 2022 a

a

a

La Comunità Incontro Onlus di Amelia, in provincia di Terni, festeggia un nuovo “fiocco rosa” . Lo zoo di Molino Silla si è infatti arricchito di un nuovo esemplare di lama, come annuncia via social la stessa Comunità. E’ infatti nata Bianca, splendido cucciolo camelide, venuto alla luce nei giorni scorsi, ad ottobre 2022.

Al Bioparco di Roma è nato un canguro di Bennett: il video. Il sesso è incerto

“La piccola, estremamente docile – spiegano dalla Comunità Incontro – ha già iniziato ad esplorare con grande curiosità la meravigliosa area della Valle della Speranza dove vengono accolti animali provenienti da qualsiasi parte del mondo. Qui le specie, vivono per la gran parte libere e sono accudite amorevolmente dai ragazzi in percorso e dai veterinari che ne monitorano la salute”.

Città della Domenica: nascono cuccioli e un biberon per l'asinello Ferruccio

“Il contatto con la natura, il prendersi cura del creato rappresentano un punto focale del percorso riabilitativo comunitario. Benvenuta a Molino Silla piccola Bianca”, conclude la Comunità Incontro.

Video su questo argomento Video Il cucciolo Hulk sta diventando crema. La storia del cane nato verde Giuseppe Silvestri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.