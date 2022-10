San Venanzo, arrestato 29enne ricercato in tutta Europa per rapina

25 ottobre 2022 a

Era ricercato in tutta Europa, un cittadino romeno che è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri del comando stazione di San Venanzo (nella foto), in provincia di Terni. A quanto riferisce una nota dell’Arma, il blitz dei militari è avvenuta nella tarda serata di lunedì 24 ottobre 2022 quando sono entrati in azione dopo essersi accertati di trovarlo nell’abitazione dove risiedeva.

Il romeno ha 29 anni e sulle spalle ha alcune condanne per aver commesso una serie di reati nel proprio Paese di origine. Per questo motivo nei suoi confronti le autorità della Romania avevano emesso un mandato di arresto europeo.

I reati che gli vengono contestati riguardano rapina aggravata e associazione per delinquere, commessi, appunto, in quel Paese.

I carabinieri di San Venanzo, che conoscono il proprio territorio di competenza e le persone di particolare interesse operativo che vi risiedono, non appena hanno constatato che quel mandato si riferiva a un personaggio di loro conoscenza, si sono subito attivati per rintracciarlo e per assicurarlo alla giustizia.

L’uomo così, dopo che sono state espletate le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di vocabolo sabbione, a Terni, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

