Gubbio, ladri visitano due case: portano via fucili e pistola

Doppio furto a Camporeggiano di Gubbio. Sabato sera di paura quello del 22 ottobre nella frazione eugubina dove i ladri hanno colpito in due abitazioni vicine tra loro, rubando armi, soldi, oro e preziosi. Per come hanno agito non sembra si sia trattato dell’azione di ladruncoli da quattro soldi, bensì il lavoro di veri e propri professionisti. Innanzitutto perché i malviventi hanno studiato alla perfezione ogni dettaglio del doppio colpo. Sapevano che a quell’ora in una delle due case i proprietari erano assenti perché invitati a un matrimonio, mentre nell’altra la famiglia era fuori, a cena in casa di parenti. Oltre a questo in entrambe le abitazioni visitate dai ladri i cani da guardia sono stati “addomesticati” probabilmente con l’uso di qualche sostanza narcotizzante-tranquillizzante che li ha resi incapaci di abbaiare e di dare quindi l’allarme.

Nella prima abitazione sfruttando il favore delle tenebre i soliti ignoti hanno forzato una finestra e sono entrati all’interno. Hanno rubato una cassa blindata dove il proprietario tiene i fucili da caccia e una pistola. Poi hanno rovistato in altri cassetti scovando soldi e oro e a quel punto sono passati nella seconda casa. Qui hanno prima cercato di forzare un portone senza riuscirci, quindi hanno sfondato una finestra. Una volta all’interno hanno messo tutto a soqquadro a caccia di oro e preziosi e sono fuggiti sembra senza riuscire a mettere a segno il colpo.

Probabilmente perché sono stati disturbati. La proprietaria, infatti, era a cena a casa del fratello che si trova a poche decine di metri di distanza e a un certo punto ha notato i fari di un’auto che è transitata lungo la strada in maniera molto lenta. Si è insospettita e qualche minuto dopo è uscita. Sul posto sono state viste altre due auto e uno dei presenti è riuscito anche a prendere i numeri di targa. Poco dopo l’amara scoperta e la conferma dei sospetti: i ladri erano entrati nelle due abitazioni.

Immediata la telefonata ai carabinieri della compagnia di Gubbio che sono intervenuti e hanno cercato di acquisire tutti gli elementi utili per le indagini mirate a rintracciare i malviventi. Un lavoro che ha dato un primo riscontro domenica mattina quando i militari hanno ritrovato nella zona di Montone i fucili rubati, ma non la pistola. Un’arma maneggevole (una Beretta) che si vende bene sul mercato nero. Dei ladri però, almeno fino a ieri, non era stata trovata traccia.

