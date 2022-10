Amelia, quattro nuovi autovelox installati in via Roma e via Primo Maggio

Pierluigi Sbaraglia 25 ottobre 2022 a

Siccome c'è chi viaggia a 90 km/h nel centro urbano, il Comune di Amelia, in provincia di Terni, ha installato nuovi autovelox mobili. Lo annuncia l'assessore comunale alla viabilità, Alberto Rini.

I dispositivi si distinguono da quelli usati con tanto di pattuglia perché non abbisognano di personale sul posto ed hanno una loro colonnina color arancio.

Si differenziano da quelli a colonnina visti finora perché in questo caso la struttura è mobile, non fissa, e può essere spostata a seconda delle esigenze. Prima di passare alla collocazione degli autovelox il Comune ha studiato il traffico, soprattutto lungo via Roma e via Primo Maggio, arterie che attraversano la città e rappresentano le maggiori vie di comunicazione (direzione Orvieto- Narni e direzione Amelia-Orte-Attigliano).

Sono stati piazzati degli autovelox senza multa per capire il fenomeno. Circa un terzo degli automobilisti supera il limite orario di 50 km/h nel centro urbano. Si arriva a dei picchi di velocità che stanno attorno ai 90.

Così Rini, che sottolinea come non si tratti di una politica per far cassa ma di una necessità relativa alla sicurezza: “Ieri ed oggi come molti cittadini hanno visto, sono state apposte le colonnine autovelox nei tratti più critici del nostro centro urbano. Si tratta di box ‘dinamici’, potranno essere spostati, montati e attivati, in modo dinamico appunto, in vari punti della città. Al momento ne sono stati posizionati quattro: due in via Roma (altezza Eurospin e Ristoro del Falco); due in via Primo Maggio (Coop e Carabinieri). Rimangono da coprire, e lo faremo a breve, Fornole e Montenero".

"Ad oggi, dati alla mano inviati alla Prefettura, dalle rilevazioni con autovelox fatte da inizio anno, sono stati emessi una media di un verbale al giorno (0,9 per la precisione). Nel tempo sono pervenute molte segnalazioni da parte di cittadini riguardo la velocità delle auto, in varie zone del territorio comunale. Così come purtroppo sono avvenuti molti incidenti gravi sui tratti di strada presi in esame e tutt'ora sotto monitoraggio.

"Non è mai semplice per una amministrazione fare una scelta che sembra vessare gli automobilisti, ma l'ambito urbano rappresenta il contesto più critico, sia per la presenza di oltre il 75% degli incidenti, del 75% circa dei feriti e di quasi il 50% della mortalità complessiva, sia per la presenza delle utenze deboli quali pedoni e ciclisti”, conclude Rini.

