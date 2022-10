Umbria, in arrivo 300 mila cartelle esattoriali. Confprofessioni: 3 su 10 sono "pazze"

25 ottobre 2022 a

a

a

In arrivo quasi 300 mila cartelle esattoriali a imprese, partite Iva, dipendenti e privati cittadini. Il presidente regionale di Confprofessioni, Roberto Tanganelli, che ha elaborato la stima per l’Umbria, avverte: attenzione perché 3 su 10 sono cartelle pazze.

“Quando arriva una cartelle di pagamento occorre ovviamente verificare e approfondire ciò che viene richiesto e reclamato dall’Erario - spiega Tanganelli -. Capita infatti che sul totale delle cartelle pervenute una percentuale cospicua sia in realtà non dovuta. Ecco perché è fondamentale rivolgersi al proprio commercialista per capire con chiarezza ciò che viene reclamato e nel caso procedere al pagamento o segnalare che nulla sia dovuto”.

Caro bollette, la Caritas: "Una famiglia su dieci in difficoltà"

Le cosiddette cartelle pazze incidono, appunto, per oltre il 30%. “Spetta al contribuente - evidenzia Tanganelli - dimostrare che nulla sia dovuto e per farlo deve attivarsi con delle formalità che costano in termini di tempo da dedicare e di impegno per il singolo professionista al quale, quasi sempre, vengono affidate certe incombenze”. Federcontribuenti ha elaborato anche una classifica degli errori più comuni facendo riferimento alle statistiche degli ultimi cinque anni: decadenza e prescrizione del tributo o emissione di cartelle per tributi già pagati (30%), imposte annullate da decisioni di giudici tributari (12%), tasse automobilistiche annullate dai giudici di pace (8%), tassa dei rifiuti su immobili locati richiesta al proprietario invece che al conduttore (4%), tassazione separata calcolata in modo non corretto (2%).

A livello nazionale, sono oltre 13 milioni le cartelle esattoriali che l’Agenzia delle entrate ha iniziato ad inviare e che arriveranno entro la fine di quest’anno e l’inizio del 2023; sette milioni sono già state notificate a fine agosto. “Si parla sempre più spesso di una nuova Rottamazione - spiega Tanganelli - Nelle intenzioni del Governo Meloni, ci sarebbe la possibilità di pagare una sanzione a forfait del 5% su quanto dovuto, senza il pagamento di ulteriori sanzioni e interessi, fermo restando l’obbligo di saldare l’imposta dovuta, utilizzando, nel caso, un piano di rateizzazione di almeno 5 anni. Il limite che ad oggi si ravvede per concretizzare questa idea è quello di trovare la copertura finanziaria e quindi inserire tale provvedimento nella imminente Legge di bilancio 2023”. Tra il caro bollette e l’inflazione alle stelle, insomma, si pensa ad un modo per non gravare ulteriormente sulle tasche dei contribuenti.

Allarme per il caro bollette. I baristi chiedono aiuto

“Il dato di fatto è che questo fine anno sarà pesante per imprese, artigiani, commercianti, professionisti e famiglie - rimarca Tanganelli - occorre fare i conti con il saldo Imu, secondo acconto delle imposte, scadenze ordinarie, acconto Iva e scadenze straordinarie come ad esempio i pagamenti delle rottamazioni, ma anche l’inizio - per molti già in essere - delle rate relative ai prestiti agevolati da 25-30 mila euro garantiti dallo Stato accesi nel periodo pandemico. Riteniamo che la soluzione a tutto questo mare di cartelle esattoriali sia un accordo responsabile tra Stato e contribuente. Si fa sempre più urgente una riforma del Fisco incisiva”.

Video su questo argomento Nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, esperti al lavoro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.