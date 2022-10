Umbria, furti d'auto in aumento: +19% in un anno

25 ottobre 2022 a

E’ l’Umbria la regione d’Italia dove si è rilevato un maggiore incremento di furti d’auto: +19% in un anno. Dato superiore a quello della media nazionale (+2%) e anche delle regioni limitrofe. Nel Lazio si registra un +1%, in Toscana +3%, nelle Marche sono addirittura in forte diminuzione: -20%. A preoccupare è soprattutto la tendenza. Il numero dei furti denunciati in Umbria nel 2021, infatti, è di 447 per una incidenza dello 0,05% sul totale del parco circolante.

I numeri sono quelli forniti dall’osservatorio Segugio.it che parla di 104 mila furti di veicoli registrati in Italia nel corso del 2021 con Campania, Lazio e Puglia che da sole contano il 58% dei furti totali. I ladri, secondo quanto emerge da un’indagine di LoJack Italia, sembrano prediligere mezzi Fiat, che sono in vetta alla classifica: in testa resta la Fiat Panda con 8.816 sottrazioni (oltre 1 vettura rubata su 10), seguita da un’altra Fiat, la 500 (6.743) e dalla Fiat Punto (5.292), segue altro modello del gruppo, la Lancia Ypsilon (2.979), sale di una postazione e scalza la Golf, la Smart ForTwo Coupè (1.389).

Ad aggravare la situazione è il calo rispetto al 2020 della percentuale di veicoli recuperati dalle forze dell’ordine, passato dal 38% al 37%. L’osservatorio mette anche in evidenza come, proprio nelle regioni dove i furti sono più frequenti, sono quelle dove è meno diffusa l’assicurazione per furto e incendio auto. La media nazionale è del 17,8% per un premio medio che - dati relativi a settembre 2022 - tocca i 108, 5 euro. In Umbria la percentuale scende al 12,8%, nel Lazio tocca il 21,1%, nelle Marche il 13,6% e in Toscana il 13,9%. In caso di furto, un automobilista protetto da questo tipo di assicurazione riceverà un risarcimento pari al valore del veicolo, a cui viene sottratta, se prevista da contratto, una percentuale (scoperto) che rimane a carico dell’assicurato e che viene stabilita in fase di stipula.

Non solo furti d’auto. Vanno a ruba anche le marmitte catalitiche il cui involucro interno è composto da materiali rari e preziosi. Il palladio, il platino e il rodio con la guerra in Ucraina hanno visto ulteriormente aumentare le proprie quotazioni. Il guadagno stimato è di circa 200-400 euro per ogni catalizzatore rubato. A rischio le vecchie auto, quelle precedenti alle Euro 5. Il National Insurance Crime Bureau parla di un “fenomeno internazionale”.

