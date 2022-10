Città di Castello, picchia la ex davanti al figlio

24 ottobre 2022 a

a

a

Non aveva accettato la nuova relazione della ex, tanto da arrivare a seguirla, picchiarla anche davanti al figlio e a renderle la vita impossibile. A finire nei guai è un uomo di 53 anni, di Città di Castello, che d’ora in poi non potrà più avvicinarsi alla donna e che è stato indagato per atti persecutori e lesioni personali. L’episodio che ha dato il coraggio alla ex di denunciare il suo aguzzino, è avvenuto lo scorso 25 settembre quando l’uomo, dopo aver riportato a casa il figlio, era entrato con forza all’interno dell’abitazione della vittima, si era impossessato del telefono della donna controllando tutti i servizi di messaggistica e non solo. In preda alla gelosia, il 53enne aveva raggiunto la ex e, incurante della presenza del figlio, l’aveva insultata e percossa, provocandole diverse lesioni.

Pazzo di gelosia picchia la moglie, punito dal questore

La donna era comunque riuscita a chiamare gli agenti del commissariato che erano intervenuti immediatamente. Dopo aver riportato la calma, sono iniziate le indagini: gli agenti hanno così scoperto cosa era avvenuto alla donna negli ultimi sei mesi.

Aveva spiegato agli uomini del commissariato che il suo ex non aveva accettato la sua nuova relazione e, per questo motivo, aveva iniziato a seguirla, a monitorarne i movimenti e a insultarla.

Botte fuori dalla discoteca, dopo gli arresti arriva la chiusura

Questi comportamenti avevano provocato nella donna un grave stato di ansia e paura che l'avevano indotta a modificare le proprie abitudini di vita, costringendola anche a trasferirsi per un breve periodo nell’abitazione di un’amica e a cambiare addirittura la palestra per paura che se lo potesse trovare vicino. Al termine delle indagini, i poliziotti hanno denunciato l'uomo per atti persecutori e lesioni personali. All’uomo è stato imposto di non comunicare con la donna nonché di mantenere una distanza di oltre 500 metri.

Opera di Burri venduta a 3,6 milioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.