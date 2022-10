Umbria, Spoleto: mattoni in dono per ampliare la casa famiglia

Rosella Solfaroli 25 ottobre 2022 a

a

a

Un mattone per realizzare il sogno degli ospiti della casa famiglia Oami a Baiano di Spoleto. Così come per dare loro un futuro più certo. Sì, perché l’ampliamento della struttura, che ormai da un quarto di secolo ospita persone diversamente abili, oggi 6 in diurno e 12 in residenziale, passa anche da una campagna di raccolta fondi che consiste nell’acquisto di un mattone al costo di 20 euro. Un progetto dalla spesa complessiva di 1,8 milioni di euro che prevede, oltre alla ristrutturazione del casale esistente, circa 1000 metri quadrati di ampliamento al cui interno verrebbero realizzate 20 stanze per ospitare altrettante persone anche over 65enni che altrimenti, oggi, vengono trasferiti in un’altra struttura E a soli tre giorni dall’attivazione della campagna denominata “Mattone dopo mattone” ne sono stati già venduti 575 a fronte di un obiettivo da raggiungere di 20 mila per la fine del 2023 per una raccolta totale di 400 mila euro.

Solidarietà nel nome di Melania: raccolta fondi per il reparto di neonatologia



Una campagna di raccolta fondi che è già diventata virale, dato che, per fare un esempio, solo 425 mattoni sono stati venduti tra Viterbo e Roma. Mattoni sui quali sarà scritto il nome del donatore. “Come noi prima abbiamo avuto bisogno di appoggiarci a questa casa, ora questa casa ha bisogno di appoggiarsi alla collettività. C’è necessità di formare una lunga catena d’amore per esaudire il sogno dei nostri cari: restare in questa famiglia”. E quale migliore spot, se così si può definire, che questa frase scritta in una lunga e toccante lettere redatta dalla mamma di una delle ospiti della casa famiglia Oami per incentivare la donazione. “Qui nascono amicizie, amori, progetti, battibecchi, insomma un microcosmo pieno di vita – racconta la mamma – ma il tempo avanza e a noi genitori assale la paura di quello che sarà quando non riusciremo più, per un motivo o per un altro, a stare accanto a loro. E dal momento che qui hanno trascorso la maggior parte del tempo, è qui che ci piacerebbe pensarli in futuro”. Una ristrutturazione e un ampliamento che parte già da basi solide, comunque.

Caro bollette, la Caritas: "Una famiglia su dieci in difficoltà"

Oltre alla raccolta fondi grazie alla vendita di mattoni “abbiamo partecipato al bando del Pnrr e se verrà approvato avremo poi 24 mesi per eseguire i lavori – dice Egidia Patito, presidente della Casa Oami – inoltre, rientriamo anche nella misura del 110 per cento e quella che prevede fondi per l’adeguamento sismico. Abbiamo una buona base di partenza, insomma, ma dove non arriviamo accenderemo un prestito bancario”. E c’è anche un progetto all’interno dello stesso progetto. “Vorremo mettere in rete la Casa famiglia con il territorio – spiega infine la presidente della struttura - in modo che anche i giovani si possono avvicinare alla struttura. A loro metteremo a disposizione una stanza per poter fare delle attività, così i ragazzi nostri non resteranno isolati. Tutto, nel rispetto delle regole, ovviamente”. (Per donare un mattone: sostienicioami.it).

Cambia la circolazione in città, lavori in piazza della Vittoria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.