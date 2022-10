Covid in Umbria, aumentano i ricoveri, ma diminuiscono i contagi

24 ottobre 2022 a

In Umbria il Covid continua a tenere lo stesso andamento degli ultimi giorni stando ai dati comunicati dalla Regione oggi, lunedì 24 ottobre. Aumentano i ricoveri ma diminuiscono gli attualmente positivi. I pazienti nelle strutture sanitarie ora sono 236, otto in più rispetto a domenica. La crescita su base settimanale è del 10.7%. Gli attualmente positivi, invece, sono 6.644, 210 in meno, calo del 10.9% in confronto allo stesso giorno della scorsa settimana. I nuovi casi sono 306, mentre 516 le guarigioni. Nessun decesso. I dati sono frutto di 1.252 tamponi. Il tasso di positività è del 24.4%, lo stesso del lunedì precedente.

