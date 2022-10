Sopravvissuti, altra serie di successo per Rai 1. Ecco di cosa parla

24 ottobre 2022 a

Ancora una fiction di successo per Rai 1: Sopravvissuti. Stasera, lunedì 24 ottobre, nuovo doppio appuntamento sula prima rete della televisione di Stato. Ma quale è la trama della serie con Lino Guanciale, Barbora Bobulova, Elena Radonicich, Stefi Celma e Giacomo Giorgio? E' la storia di una imbarcazione che si chiama Arianna e dei suoi dodici passeggeri. La barca scompare dai radar. Un anno dopo al largo del Venezuela viene trovato il relitto. A bordo ancora in vita solo la metà delle persone. Sopravvissuti sconvolti, stremati da fame e sete, ma vivi. La gioia del ritorno a casa lascia presto spazio alla realtà: la vita ormai non è più la stessa per loro, tra l'altro visti con occhi diversi dai propri cari. Ma cosa è accaduto nell'anno in cui sono stati naufraghi? E cosa dovranno affrontare ora? Nella nota di presentazione, il regista Carmine Elia spiega che “a volte, quando finalmente crediamo di aver capito chi siamo, la vita ci mette di fronte alla vastità ridicola del nostro errore con tutta la violenza di cui è capace. Nella nostra serie questo simbolico furto di identità compiuto dal destino è la tempesta che ad alcuni passeggeri toglie la vita e agli altri toglie tutto il resto". Una fiction in cui ovviamente non mancano i colpi di scena, le emozioni, le sorprese, nuovi amori, drammi e tragedie. Una serie che piace ai telespettatori, sempre coinvolti e consapevoli che tutto potrà cambiare da una puntata all'altra.

