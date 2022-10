Umbria: Perugia, prevenzione a scuola contro le baby gang

24 ottobre 2022 a

Baby gang, analisi del fenomeno ma soprattutto prevenzione. E' questo il fulcro degli incontri che gli esperti di Libertas Margot stanno tenendo con gli studenti e che caratterizza quindi l’attività dell'anno scolastico 2022-2023. Da anni l’associazione è impegnata nel contrastare bullismo e cyberbullismo e accanto a questi temi viene affrontato ora anche quello delle baby gang, fenomeno sempre più in crescita anche nel territorio umbro. I primi due appuntamenti si sono tenuti, nelle scorse settimane, nella sala Capitini con le terze e quarte classi dell’Istituto Pieralli, 480 ragazzi con i quali hanno interagito gli esperti dell’associazione Roberto Carlotti, Emanuele Florindi, Martino Gasponi, Luca Giovannelli, Agostino Marotti e il presidente Massimo Pici, affiancati anche da studentesse tirocinanti.

“Quello che abbiamo intenzione di fare, come sempre - spiega Roberto Carlotti responsabile del progetto scuole - è creare un rapporto di fiducia con i ragazzi, parlando con loro, cercando di trovare insieme risposte alle difficoltà che incontrano nella quotidianità, individuare modelli positivi a cui ispirarsi, far capire le conseguenze delle proprie azioni. Per questo abbiamo deciso di trattare anche il tema delle baby gang proprio per far comprendere ai ragazzi i rischi che si corrono e allo stesso tempo per valutare insieme quali siano i modelli fuorvianti con i quali quotidianamente entrano in contatto, soprattutto se lasciati soli davanti a computer e smartphone. Vite al limite, soldi facili questo spesso propone la rete con modelli distorti che a quell’età possono fare leva e creare sentimenti di emulazione soprattutto se mancano punti di riferimento. Per questo il nostro lavoro è rivolto anche agli insegnanti che hanno un ruolo fondamentale nella formazione degli studenti”.

E già dai primi incontri emergono le tante fragilità: “Quello che è evidente è la necessità di di essere ascoltati: sono tutti iperconnessi ma molti ipersoli. Di questo abbiamo parlato con i ragazzi che si sono aperti raccontando le loro esperienze personali proprio perché non saliamo in cattedra ma scendiamo tra loro e mostriamo anche noi le nostre debolezze”. Quali i modelli alternativi? “Di certo lo sport che ti insegna prima di tutto a confrontarti con te stesso, comprendere i tuoi limiti e a rispettare l’avversario”. Le iniziative proseguono nelle prossime settimane. “Abbiamo richieste da parte di molte scuole anche da fuori provincia e nonostante il forte impegno, che affianchiamo all’attività lavorativa, non ci tiriamo di certo indietro”.

