Città di Castello, Vincenzo Monetti nel direttivo di Assoram

In occasione del rinnovo degli organi direttivi di Assoram, Vincenzo Monetti è stato eletto per il triennio 2022-2025 membro del consiglio direttivo delle Aziende associate dimensionalmente più grandi.#Assoram è l’associazione nazionale che rappresenta oltre cento aziende della distribuzione e dei servizi nel settore healthcare dei prodotti farmaceutici parafarmaceutici cosmetici dispositivi medici e sanitari a uso umano e veterinario a cui aderisce anche Gramma Farmaceutici srl di cui Vincenzo Monetti è amministratore unico. “Un’elezione che è motivo di soddisfazione e di orgoglio per tutto il gruppo Monetti” si legge in una nota stampa.

Un incarico che non solo premia competenza disponibilità ma anche onestà intellettuale e dedizione nella consapevole responsabilità di essere riferimento serio ed equilibrato su temi sensibili e strategici per le sorti del settore.

“I migliori auguri di un sereno e fruttuoso lavoro quindi oltre che di successo personale per l’insieme delle attività della associazione che Vincenzo Monetti avrà onere e diritto di definire e di contribuire a realizzare” conclude la nota.

