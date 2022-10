La fiction Che Dio ci aiuti 7 sbarca a Perugia

24 ottobre 2022 a

Lunedì 24 ottobre la troupe della fiction Che Dio ci aiuti 7 sbarca a Perugia e lascia temporaneamente Assisi. Ciak in centro storico, in piazza IV Novembre e la mattina e il pomeriggio in via Masi davanti alla sede Rai. Da pochi giorni, infatti, è iniziata la seconda tranche di riprese in Umbria, e dureranno fino a fine mese. Il primo step risale alla seconda metà di luglio, da allora infatti sono riapparsi gli attori della serie che sarà trasmessa su Rai Uno.

Le riprese della fiction, che attira sempre curiosità e apprezzamento, si concentrano sulle imprese dei protagonisti Elena Sofia Ricci (suor Angela), Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi (suor Costanza) e al Convento degli Angeli Custodi si continuano a vivere esperienze e amori.

In particolare l'attrice Elena Sofia Ricci abbandonerà la serie, dopo l'impegno portato avanti stagione dopo stagione. Suor Angela, infatti, rimarrà le prime puntate ma poi la storia la porterà altrove.

