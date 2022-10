Ferentillo, si salvò dalla Concordia. Premiato come chef a Firenze

24 ottobre 2022 a

Umberto Trotti, dell'Osteria del Trap di Ferentillo, la figlia 13enne Valentina e Gina Vannucci, presidente della condotta Slow Food Valnerina sono stati tra gli chef premiati a Firenze nella cena di gala organizzata, come ogni anno, dall’Aic (Associazione italiana cuochi). A tutti e tre è andato il trofeo “5 Stelle d’oro della cucina”, un premio che ha un enorme valore nel panorama italiano e mondiale. Ogni candidatura viene sottoposta minuziosamente alla commissione Aic presieduta dal presidente Simone Falcini. Umberto Trotti e Gina Vannucci si sono aggiudicati il premio per la categoria “Senior” e per Valentina Trotti c'è stato quello per la categoria “Junior”.

Un bel successo per Umberto Trotti e un fiore all'occhiello per Ferentillo. Un grande riconoscimento dopo essere sopravvissuto al naufragio della nave Costa Concordia, dove era con la famiglia, ed aver affrontato il Covid che lo ha tenuto lontano dal suo ristorante quasi un mese. Inoltre Umberto Trotti è anche stato nominato referente dell'Aic per l'Umbria e delegata, sempre Aic per l'Umbria, Gina Vannucci. Insomma lo chef Umberto è uno che si mette in gioco e che guarda sempre al futuro in maniera positiva. Il premio che ha ricevuto Umberto, ma anche la figlia e la presidente della condotta Slow Food Valnerina viene conferito a cuochi che annualmente si distinguono per avere contribuito a diffondere la buona cucina nel mondo.

“E' stata una grande emozione trovarsi in un contesto dove erano presenti - spiega Umberto Trotti - chef provenienti da tutto il mondo ed anche stellati. E' stato un momento di confronto con altre realtà in cui ognuno di noi ha parlato delle eccellenze del proprio territorio. Le sfide mi piacciono e soprattutto portare i prodotti del nostro territorio fuori dall'Umbria”. Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente Gina Vannucci. “E' difficile raccontare quello che si prova in quel momento - continua - davanti a 400 cuochi, di cui 30 stellati. Una grande esperienza che ognuno dovrebbe fare e poi il confronto è importante”. La piccola chef Valentina Trotti ha saputo conquistare il palato dei giudici con il suo piatto preferito, le ciriole con porcini e scampi con olio agrumato alla melangola. Un successo nella categoria “Junior” che è un punto di partenza per altri successi. Vicino ad Umberto e Valentina, non potevano mancare la pasticcera Fjorda, mamma di Valentina e moglie di Umberto, per i suoi ottimi dolci, il piccolo Carletto e il papà di Umberto.

