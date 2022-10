Umbria, per il 2 novembre fiori pochi e cari

Sabrina Busiri Vici 24 ottobre 2022 a

a

a

Per il 2 novembre anche in Umbria i fiori rischiano di essere pochi e cari. Le super bollette hanno causato una inevitabile stretta nella produzione nazionale e allo stesso tempo anche un calo dei prodotti d’importazione. A parlarne è un operatore del settore Mauro Fortini, fioraio e presidente Fiva Confcommercio. “I rincari stanno andando avanti da tempo, fin dall’inizio della guerra in Ucraina, e ora la situazione si sta aggravando con l’aumento dei costi dell’energia elettrica e dei concimi, ma il problema di fondo è che il clima di incertezza ha comportato un forte calo di produzione quindi c’è difficoltà a raggiungere la quantità richieste dal mercato”.

Il caro bollette si abbatte sulle pompe funebri, costa di più anche morire



Da considerare, poi, che la settimana di Morti per il settore florovivaistico è il periodo commercialmente più vivace dopo il Natale, San Valentino e la Festa dell’Immacolata. “E non è possibile contare neppure sui prodotti di importazione - specifica Fortini - perché anche in questo caso si registra un calo del 30%”.

Dai nostri fiorai, ribadisce Fortini, per lo più si trova un 50 per cento di fiori che provengono dall’estero e il resto produzione nazionale, tra questi ultimi si annoverano crisantemi in tutte le varietà e lilium; mentre di importazione rose, anturium e orchidee.

Loculi troppo alti, restano senza fiori



Un altro punto importante da sottolineare, causato sempre dal clima di incertezza, è dato dall’impossibilità di contattare prima il prezzo e quantità con i produttori - come avveniva di solito -, “ora, invece, quando andremo a fare gli acquisti ai mercati generali rischieremo di trovarci davanti a una vera e propria asta - prosegue -. E se ci sarà grande richiesta e poca merce il prezzo salirà in maniera inimmaginabile. Come umbri tra l’altro subiamo la concorrenza del Nord, il potere di acquisto che ha un grossista di Milano non è quella che abbiamo nel nostro territorio, perciò rischiamo di trovarci senza”.

Ognissanti e visite al cimitero, in aumento il costo dei fiori: "La concorrenza dei supermercati è difficile da battere"



Da qui un consiglio diretto a chi vuole acquistare fiori per il 2 novembre: “Meglio valutare al momento dell’acquisto cosa è meglio comprare - conclude Fortini - non arrivare con un’idea preordinata altrimenti si rischia di non trovare la merce o pagarla cara”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.