Perugia, Eurochocolate chiude e consolida format indoor

Eurochocolate si è conclusa domenica 23 ottobre con una visita istituzionale per eccellenza, la governatrice dell’Umbria Donatella Tesei e il suo staff ieri hanno fatto una puntata nei padiglioni di Umbriafiere a Bastia Umbra stracolmi di gente fino all’ultimo minuto. Impossibile resistere alla macchina del cioccolato fatta funzionare a pieno ritmo da Eugenio Guarducci. Un’edizione indoor che è andata oltre le aspettative. Ma per i numeri bisogna attendere le comunicazioni ufficiali.

Nuovo Eurochocolate: le reazioni di cittadini e commercianti



L’edizione ha pure consolidato l’esperienza dell’anno scorso che era iniziata come un salto nel buio sulle ristrettezze imposte dalle regole anti Covid. Oltre al successo di pubblico è stato confermato anche il riflesso positivo in tutto il comprensorio circostante. A testimoniarlo il tutto esaurito registrato dagli alberghi nelle città vicine, da Assisi a Perugia fino a Foligno. E sono tornati anche i viaggi organizzati, il piazzale del centro fieristico pieno di pullman ne è una prova, dopo la lunga assenza dettata dalla pandemia

Dieci giorni intensi con due fine settimana con flussi straordinari.

Guarducci insiste: "Un polo del cioccolato al Mercato coperto"



Tra gli stand più attrezzati, anche dai bambini, quello del Messico, con una narrazione del cacao e cioccolato che parte dalla regione Tabasco, la culla di questo prodotto.

Sono tornate le sculture del cioccolato, un format molto apprezzato dal pubblico, e sempre partecipato. Gettonatissimi gli show cooking con Giorgione fra i protagonisti.

Anche Sviluppumbria, Agenzia per lo sviluppo economico della Regione Umbria, ha confermato la sua presenza a Eurochocolate con l'iniziativa Mettetevi in Choco!, un progetto di incentivazione di percorsi imprenditoriali nel settore dolciario e nella filiera food destinato ad un target di piccole e medie imprese e di giovani imprese.

La macchina di Eugenio Guarducci non si ferma, dopo l’edizione a Bastia Umbra già si pensa a rinnovare il format di a Passo d’uovo a Perugia in primavera.

A Ognissanti turisti come a Ferragosto

