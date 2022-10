Perugia, dehors: i commercianti chiedono la proroga, il Comune la nega

Fra. Mar. 24 ottobre 2022 a

Dehors, è di nuovo maretta tra commercianti e Comune. Complice anche l’insolito caldo e la necessità - comune per tutti - di incassare quanto più possibile per non finire strozzati dalle bollette, diversi esercenti dell’acropoli e non hanno chiesto a Palazzo dei Priori di poter prolungare l’utilizzo del suolo pubblico e lasciare piazzati i dehors installati all’inizio della bella stagione. Ma, almeno per il momento, gli uffici competenti hanno risposto picche. A poco sono valse le ragioni portate a sostengo delle richieste fatte dai titolari di ristoranti e locali. Quellidi pizza Danti e piazza IV Novembre ad esempio, si chiedono come mai col capodanno Rai e un prevedibile afflusso importante di persone debbano rinunciare allo spazio all’aperto, tanto più perché debbano farlo già da adesso quando i lavori in piazza Danti sono stati posticipati ad anno nuovo - proprio per permettere alla macchina Rai di funzionare - e c’è il ponte lungo del primo novembre che promette l’arrivo di parecchi turisti.

Tra chi ha già chiesto una proroga ci sono poi delle differenze quanto a ultimo giorno in cui poter tenere fuori tavoli e sedie: per alcuni addio da oggi, per altri dal 27 e altri ancora da domenica. C’è poi, chi ha ricevuto la comunicazione dagli uffici competenti che il termine ultimo è il 15 novembre. Lo racconta Leonardo Panfili, referente di Confcommercio Perugia che, sottolineando come il suo sia un intervento da tecnico, dice: “Alcuni dei nostri associati hanno ricevuto la comunicazione di rimuovere i dehors per il 15 novembre e ci hanno contattati in diversi chiedendoci di trovare una spiegazione alla nota”.

Nessuna traccia infatti, negli atti comunali perugini, della proroga che il governo ha approvato a fine settembre e inserito nel Dl Aiuti ter. L’assenza, o almeno il mancato recepimento fino ad ora, della proroga che ha fatto la felicità di migliaia di commercianti in tutta Italia, ha sollevato non poche perplessità tra le fila di Confcommercio che, in cerca di chiarimenti, ha per il momento in maniera informale chiesto lumi a Palazzo dei Priori e al competente assessorato. “I nostri associati - dice Panfili - hanno sollevato diverse osservazioni e obiezioni considerando anche la normativa nazionale. Possibile che le comunicazioni siano partite per prassi. Certamente è da stigmatizzare ma contiamo di trovare una soluzione”. Il presidente di Confcommercio Perugia, Sergio Mercuri, annuncia un incontro tra le parti per i prossimi giorni. Tantissime le città che in Italia hanno recepito la proroga nei propri regolamenti comunali, lasciando poi ovviamente al singolo commerciante di avvalersi o meno della possibilità. In diversi infatti, conti alla mano con la previsione di dover scaldare i dehors in versione invernale rinunciano perché diventerebbe troppo oneroso. Questo soprattutto per i ristoranti che non possono certamente aumentare i coperti. Discorso diverso invece per i bar che possono contare anche sulla clientela che resta in piedi e consuma.

