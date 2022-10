Montecchio, è morta la donna più anziana dell'Umbria. Aveva 110 anni

23 ottobre 2022 a

a

a

Domenica 23 ottobre è morta a Montecchio Augusta Giontella, detta Marietta, che il 7 agosto aveva compiuto 110 anni. Un'età importante che faceva di lei la donna più longeva della regione, 17esima a livello nazionale, salutata con festeggiamenti sobri ma sentiti e aperti a tutto il paese, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. A farle visita nella borgata Il Colle era stato anche il sindaco di Montecchio, Federico Gori che, domenica 23 ottobre, l'ha ricordata con commozione. “Ha lasciato 110 anni di insegnamenti e affetto e dopo aver raggiunto anche il record di donna più longeva mai vissuta in Umbria se ne è andata silenziosamente, ma resterà sempre nei nostri cuori e - ha concluso - la ricorderemo tutti come la nonna di Melezzole”.

Nonna Paolina entra nel club dei centenari. Festa grande in paese

In agosto il primo cittadino le aveva porto gli auguri della comunità locale con tutti gli onori. Alla nonna dell'Umbria, l'amministrazione comunale già lo scorso anno aveva tributato un mazzo di fiori e una targa, ricambiata dalle parole di ringraziamento: “Sindaco, stai sempre bene, ma fino a cent'anni e non più, perché dopo se fiotta troppo!”, aveva detto in quella occasione.

Gran festa per la nonna dell'Umbria: nonna Marietta ha compiuto 110 anni

A dispetto di tutto, in realtà, Marietta si era mostrata ancora una volta vispa ed emozionata e dopo aver bevuto il consueto mezzo bicchiere di vino rosso, aveva salutato parenti e tanti amici – età media di questi ultimi, dagli 80 in su – e si era ritirata in casa. “Con la sua tenacia – aveva detto il primo cittadino (nella foto, con Marietta) – incarna a pieno lo spirito paesano che, da sempre, ci caratterizza. Oltre ad essere una forza della natura, è l'orgoglio di tutta la comunità. Una straordinaria donna d'altri tempi che ha vissuto una vita nelle campagne e ha assistito ad oltre un secolo di cambiamenti, testimonianza concreta di resilienza che commuove ed inorgoglisce tutti noi”. Ora tutto il paese di Montecchio è pronto a tributarle l'ultimo saluto.

Marietta compie 108 anni. E' la donna più anziana di tutta la provincia di Terni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.