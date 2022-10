Perugia, gli entra un uccello in auto dal finestrino e si ribalta due volte: nessun ferito nell'incidente

23 ottobre 2022 a

In Umbria può capitare di guidare tranquillamente, spaventarsi perché un rapace entra in auto dal finestrino, perdere il controllo del mezzo e ribaltarsi. L'incidente fortunatamente senza feriti, l'automobilista sta bene e non sono stati coinvolti altri mezzi, è accaduto nella notte a Ponte Pattoli, vicino Perugia. E non è una fake news, è successo davvero. A darne notizia - con tanto di foto dell'uccello, un allocco, beatamente rimasto in auto dopo l'incidente - è stata sui propri canali social l'associazione Wild Umbria. Sul posto, chiamate dal conducente dell'auto ribaltata, sono intervenute le forze dell'ordine che successivamente hanno chiesto la collaborazione dell'associazione specializzata nel recupero di animali selvatici.

L'auto si sarebbe ribaltata due volte girandosi poi nel senso contrario alla marcia. L'allocco quando è arrivata l'associazione Wild Umbria era ancora all'interno dell'auto, anche lui illeso. Appena sono state aperte le portiere del mezzo per il recupero, il rapace è volato via. "Ringraziamo la persona coinvolta nell'incidente che nonostante lo spavento e il rischio corso ha dimostrato pazienza e sensibilità verso la nostra causa e il nostro lavoro. Spesso gli incidenti stradali con gli animali selvatici potrebbero essere evitati moderando la velocità su determinate strade e aumentando l'attenzione alla guida ma in questo caso ben poco si poteva fare per evitare questo sfortunato evento" hanno scritto sulla pagina social i volontari di Wild Umbria.

