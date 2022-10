Covid in Umbria, i positivi continuano a diminuire. Ricoveri in crescita, nessun decesso

23 ottobre 2022 a

In Umbria continua a diminuire il numero dei contagiati da Covid, ma crescono ancora i ricoveri. Oggi, domenica 23 ottobre, gli attualmente positivi sono 6.854, mentre sabato erano 7.145 sabato. Un calo importante del 10.5% su base settimanale. Dall'inizio del mese gli attualmente positivi non erano meno di 7mila. I nuovi casi sono 627, mentre le guarigioni 918. Purtroppo continuano ad aumentare i ricoveri. Ora sono 228 di cui 127 in area Covid (+7). Uno posto in meno, invece, occupato nelle terapie intensive: da 5 a 4. Fortunatamente non si registrano nuovi decessi. I dati sono frutto dell'analisi di 3.347 tamponi. Il tasso di positività scende al 18.73%, mentre domenica scorsa era del 19.42%.

