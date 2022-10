Castiglione del Lago, conto alla rovescia per l'accensione dell'Albero di luci sul Trasimeno

Nicola Torrini 23 ottobre 2022 a

Con un suggestivo spot pubblicato sui canali social, l’associazione Eventi Castiglione del Lago ha ufficializzato la terza edizione della manifestazione natalizia Luci sul Trasimeno che si terrà nel borgo lacustre dall’8 dicembre all’8 gennaio. L’annuncio è stato fatto a cinquanta giorni esatti dall’accensione dell’albero di Natale più grande del mondo disegnato sulle acque del lago Trasimeno.

Inizia così il conto alla rovescia per il ritorno della manifestazione che nelle due precedenti edizioni ha sempre fatto registrare migliaia di presenze. Anche quest’anno le decine di volontari che fanno parte dell’organizzazione, si sono da tempo messe al lavoro per allestire nuovamente un percorso tra la natura, sul belvedere del Poggio, ai bordi della rocca medievale. E sebbene dall’associazione Eventi Castiglione del Lago ancora non trapelino i dettagli del programma, è comunque già stato svelato e annunciato il ritorno di alcune delle attrazioni e delle iniziative che erano state molto apprezzate lo scorso anno: tra queste la ruota panoramica, il mercatino natalizio, la pista del ghiaccio e i laboratori per bambini. Ma tutto il centro storico castiglionese si vestirà a festa per l’occasione.

Come sempre, il lavoro più impegnativo e complesso sarà quello per piantare sul fondale del lago gli oltre 150 pali portanti che sorreggeranno i circa sette chilometri di cavi e le migliaia di lampadine che, a partire dall’8 dicembre, disegneranno sull’acqua l’albero di Natale lungo 1.080 metri e largo 50 metri. Grande comunque l’attesa e le aspettative, anche per le ricadute sul tessuto economico locale, per un evento che nel tempo ha attirato sull’intero territorio del Trasimeno un importante numero di turisti, facendo da traino anche a tante altre iniziative organizzate in tutti i comuni del comprensorio.

La prima edizione di Luci sul Trasimeno fu organizzata nel 2019 e riscosse subito un enorme successo di pubblico. Poi lo scoppio della pandemia aveva costretto gli organizzatori a sospenderla per un anno e riproporla nel 2021, pur con tutte le difficoltà legate all’emergenza sanitaria.



