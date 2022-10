Terni, i cittadini protestano: "Il quartiere Cardeto in abbandono"

Maria Luce Schillaci 23 ottobre 2022 a

“Ci sentiamo presi in giro dalle istituzioni”. Così i residenti del quartiere Cardeto, a Terni. Riuniti in un comitato, capitanato da Raffaele Mastrogiovanni, i 2.214 abitanti di questa fetta di città si definiscono un piccolo paese, ma - rincarano - “malgrado tutto, dopo anni di richieste e di segnalazioni relative a varie problematiche, nessuno in Comune ci ha mai ascoltato”. Il comitato di quartiere della zona Cardeto torna dunque a esprimere le proprie rimostranze “per lo scarso interesse dimostrato per questa area della città”. Non sono mancate negli anni riunioni, incontri e sopralluoghi. “E non vi è stata alcuna soluzione ai problemi sollevati - tuonano. Il 17 marzo scorso abbiamo avuto un incontro in consiglio comunale con la prima e seconda commissione, in cui sono state esposte per l’ennesima volta le lamentele degli abitanti, ma le problematiche sono tutte ancora stagnanti”. Tra i problemi posti in evidenza quello dei parcheggi “non ancora minimamente affrontato”, la viabilità “allo sbando totale” e la riapertura del parco, che “nonostante le tante promesse, non c’è ancora”. Hanno atteso la fine della campagna elettorale per tornare a bussare al Comune, “per correttezza”, sottolinea il comitato che rimarca come “in ragione di ciò, vorremmo dalle istituzioni più rispetto”.

Altra nota dolente, il parco Cardeto (nella foto) con i lucchetti agli ingressi. “Dalle sei ditte che dovevano ultimare i lavori - spiegano - abbiamo visto ben poco. Certo, sono stati ripristinati i campi da tennis, ma con gli eventi climatici avversi si rischia che nei campi si crei una folta vegetazione e così occorrerà metterci le mani di nuovo. Per la struttura del ristorante, nonostante sia stato stanziato il denaro per ultimarlo, ancora non è stato fatto nulla. Siamo quasi a fine ottobre e presto si presenterà alle porte l’inverno con piogge e intemperie che sicuramente freneranno i lavori. Ci chiediamo come si possa affermare che la riapertura del parco avverrà per la fine dell’anno”.

Una presa di posizione accorata e dura allo stesso tempo che però ha subito sollevato una reazione, con la replica del Rup del progetto di riqualificazione del paco Cardeto, Federico Nannurelli. “Non posso che stupirmi di fronte alle considerazioni del comitato del quartiere di Cardeto. In un periodo di forte crisi, che ha condizionato pesantemente l’esecuzione delle opere pubbliche in tutta la nazione, essere riusciti a concludere una procedura di risoluzione contrattuale inedita e a gestire numerose fasi di lavorazione piuttosto difficili ci induce con orgoglio a essere positivi. Il fatto che l’ufficio tecnico comunale è riuscito a progettare, a ottenere finanziamenti e a saperli anche gestire - afferma - è un dato oggettivo. Abbiamo ancora tanto da fare, per cui chiedo di lasciare al Comune il tempo di concludere i propri impegni”.

