Perugia, duomo e monumenti sotto attacco della mala movida

Sabrina Busiri Vici 23 ottobre 2022

Forze dell’ordine allertate nel centro storico di Perugia per presidiare la movida del fine settimana, e non solo, che sta diventando l’occasione di bravate da mostrare con orgoglio sui social con filmati che in un attimo diventato virali e che hanno il Duomo e le scalinate come location privilegiata. E poco possono fare le telecamere.

Dopo un anno e mezzo di lavori e la festa del 17 giugno scorso per la fine del restauro, sono iniziate ad apparire scritte nere e prive di alcun senso sulla scalinata del Duomo e anche sulle colonne delle Logge di Braccio. Non solo: giorni fa un giovane, peraltro mettendo a repentaglio la sua stessa incolumità, si era arrampicato sulla facciata dell'ingresso principale della cattedrale di San Lorenzo. In quell’occasione era intervenuto persino l’arciprete e presidente del Capitolo dei Canonici della cattedrale, monsignor Fausto Sciurpa, stigmatizzando quanto avvenuto invitando ad atteggiamenti di decoro e rispetto visto che nel filmato c’erano persino giovani che applaudivano alla presunta impresa. A proposito di decoro ecco che sulle scalinate del duomo e anche nelle vie del centro il sabato notte la movida lascia ovunque rifiuti, soprattutto bicchieri di plastica, ma anche bottiglie e lattine peraltro contravvenendo all’ordinanza comunale che vieta la somministrazione in recipienti di vetro e alluminio. Tant’è, gli effetti concreti non si vedono lo sanno bene i residenti dell’acropoli e soprattutto gli stessi operatori della Gesenu che la domenica mattina iniziano a raccogliere decine di sacchi di rifiuti.

A questi si possono aggiungere altri numerosi episodi che transitano sempre nelle storie del web con bici legate alla cancellata della Fontana maggiore o passeggiate sulla copertura del Mercato Coperto E tra le bravate recenti segnaliamo anche quella raccontata in una foto, diffusa dalla pagina social Perugia Favelas: uno scooter che scende lungo le scalette di Sant'Ercolano, utilizzando la parte liscia, senza gradini.

