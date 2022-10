Umbria, turismo a Ognissanti come a Ferragosto

Sabrina Busiri Vici 23 ottobre 2022 a

a

a

L’aumento del 10-15% nelle tariffe degli alberghi non frena il turismo autunnale in Umbria. “Abbiamo prenotazioni oltre il 75% per il ponte di Ognissanti e ci aspettiamo di andare oltre con flussi sui livelli di Ferragosto”. E’ quanto segnala il presidente di Federalberghi Simone Fittuccia e a rilanciare le previsioni per il settore extra alberghiero è Matteo Fortunati, vertice di Assoturismo Confesercenti. “Prosegue il trend positivo - dice Fortunati - sulla scia di una primavera e un’estate da tutto esaurito non solo nel weekend ma anche nell’infrasettimanale”.

Video su questo argomento L'Umbria accelera su turismo, un nuovo brand con Armando Testa TMNews



“Si tratta – dicono gli operatori – di un segnale importante e in controtendenza rispetto al calo dei consumi in atto. Evidentemente, le persone, nonostante le difficoltà, hanno ancora voglia di uscire e di muoversi dopo le restrizioni. Ciò, d’altra parte, conferma i buoni risultati del turismo registrati la scorsa estate”.

Il bel tempo, poi, contribuisce a dare una spinta in più. Le previsioni meteo confermano temperature alta anche per i prossimi giorni. “Un fattore decisivo per la tipologia di turismo, composto soprattutto da italiani, che caratterizza i flussi di questo periodo”, fa presente Fittuccia.

Caro bollette, anche gli agriturismo a rischio chiusura per colpa degli aumenti



Quali sono le mete prescelte? “Chi decide ora di farsi una gita di due/tre giorni sceglie soprattutto le città d’arte - come confermano gli operatori - in grande ripresa, dopo un periodo difficile, Assisi, ma altrettanto bene stanno andando le prenotazioni a Perugia e a Gubbio. E in questo periodo hanno beneficiato degli arrivi degli amanti del cioccolato anche altre città umbre come Foligno, Spello e Spoleto”. Nel caso di Eurochocolate è un turismo legato soprattutto al fine settimana ma con ottimi flussi. In questa stagione sembra, invece, diminuire - secondo quanto riporta il presidente di Federalberghi - l’attrazione verso il Lago Trasimeno, meta privilegiata del periodo estivo in particolare da parte dei vacanzieri stranieri. “Comunque continua a performare bene”, sottolinea. La tenuta dei flussi turistici mette di buon umore gli operatori costantemente alle prese con i rincari. “La formula adottata di esporre le nostre bollette fa accettare meglio anche l’aumento dei prezzi che inevitabilmente abbiamo dovuto introdurre nelle nostre tariffe stagionali - racconta Fittuccia - quando il turista si affaccia alla reception e vede bollette che, nel mio caso, sono passate in luglio dai 4.600 euro del 2021 ai 23.700 di quest’anno e ad agosto dai 4.100 ai 21 mila, più di tanto non protesta”.

A preoccupare però molto il presidente di Federalberghi sono i tagli che possono subire i cartelloni dei grandi eventi regionali, prima fra tutti Umbria jazz, proprio a causa dei rincari. “Ecco questo sarebbe un vero danno per il turismo considerando che i festival sono un traino fondamentale”. In particolare fa riferimento al programma di Uj winter che sarà presentato a breve e soprattutto, allungando lo sguardo, a quanto potrà avvenire per il cinquantennale di Uj che si celebrerà nel 2023. “Sarà un momento decisivo per il nostro territorio spero proprio che tutti si impegnino a far funzionare la macchina”.

Ancora presto parlare del Natale ma l’effetto mediatico dello show di fine anno di Rai Uno a Perugia già inizia a farsi sentire.

In Umbria tra soggiorni in dimore storiche, location come macchine del tempo e lussuose wedding destination

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.