Alloggi di edilizia residenziale pubblica, flop del bando in via dei Filosofi

Si rivela un flop il bando del Comune di Spoleto per assegnare le sei case-laboratorio di via dei Filosofi da anni al centro di contenziosi e atti vandalici, ma ormai pronte ad accogliere le famiglie di cui almeno un componente è artigiano. Sì, perché a farsi avanti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati dal municipio, sono state soltanto due persone, una delle quali peraltro ha presentato domanda per i due appartamenti, che si trovano sempre nello stabile di via dei Filosofi, ma che sono riservati a persone con disabilità.

L’esito della procedura indetta l’estate scorsa dall’ente si è appreso negli ultimi giorni con l’approvazione della graduatoria per l'assegnazione delle case-laboratorio costruite con fondi provenienti dal Contratto di quartiere da periferia a città.

Il flop è riconducibile alle caratteristiche del bando che vincolava l’assegnazione dell’alloggio all’insediamento di un laboratorio artigianale nel locale al piano terra di cui i sei appartamenti di via dei Filosofi sono dotati, al pari di una zona giorno al primo piano e di una zona notte con due camere da letto al piano superiore. Una formula, quella della casa-laboratorio, che non ha fatto breccia negli artigiani, neanche tra quelli più giovani, che avrebbero potuto farsi avanti per risolvere con un canone calmierato, come è quello previsto per l’edilizia residenziale pubblica, la questione dell’affitto sia per la casa che per gli spazi in cui esercitano la propria professione. Il bando ammetteva diversi tipi di attività ovviamente tutti compatibili con la finalità anche residenziale dello stabile di via dei Filosofi, contemplando la possibilità di far aprire in quello stabile attività per la cura della persona (estetisti e parrucchieri), ma anche di oreficeria, tessitura, ceramica, grafica e fotografia.

Peraltro i requisiti reddituali fissati dal Comune non erano stringenti, fissando a 30 mila euro il tetto Isee per domandare una delle case-laboratorio di via dei Filosofi e a 200 euro annui il reddito da fabbricati, anche se la famiglia avrebbe già dovuto avere un componente titolare o contitolare di un’impresa artigiana per presentare domanda e ottenere l’assegnazione. L’assessore competente per l'edilizia residenziale pubblica, Luigina Renzi, ha spiegato che occorrerà “pensare a come convertire le abitazioni per renderle disponibili ai cittadini secondo la graduatoria generale” delle case popolari, quella che viene aggiornata ogni due anni e conta alcune centinaia di famiglie in attesa di un alloggio.

