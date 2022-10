Terni, due irlandesi si tuffano e fanno il bagno nella fontana di piazza Tacito

22 ottobre 2022 a

a

a

A Terni un tuffo decisamente fuori stagione per due irlandesi nella fontana di piazza Tacito. Una scena singolare che è accaduta nel tardo pomeriggio di sabato 22 ottobre di fronte a decine di passanti increduli. I due stranierii, che stavano visitando la città, non hanno resistito alla tentazione di lanciarsi, completamente vestiti, nel catino della fontana che è stata recentemente restaurata. E c’è voluto l’intervento dei carabinieri, allertati dai passanti, per tirarli fuori, completamente bagnati.

A piazza Tacito riflettori puntati sulle miss e le auto d'epoca

I due, che erano in compagnia di un terzo amico rimasto sulla piazza, non hanno saputo fornire spiegazioni al loro gesto. Ma pare che avessero bevuto qualche bicchiere di troppo. In ogni caso i carabinieri li hanno identificati e inviato un rapporto alla Procura che dovrà verificare se nel loro comportamento ci siano gli estremi per avviare un’azione penale. Numerosi i ternani che hanno immortalato il tuffo con i propri smartphone per poi postare le foto sui sociale network.

La fontana di piazza Tacito diventa rosa: visite senologiche gratuite per prevenire i tumori

Articolo in aggiornamento.

Fontana dello Zodiaco riempita di schiuma, scoperti gli autori grazie alle telecamere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.