Città di Castello, opera di Burri venduta a 3,6 milioni

L'arte di Alberto Burri arriva a Parigi, dove mette a segno un ottimo colpo. Si perchè nell'asta Avant-Garde(S) Including Thinking Italian organizzata per la prima volta nella capitale francese da Christie's, l'opera del maestro di Città di Castello è stata battuta a tre milioni 642 mila euro, confezionando il terzo prezzo più alto dell'intero lotto dedicato ai pittori del Belpaese (il sesto nel complesso).

Si tratta di un quadro di 91 centimetri per 126 realizzato con la tecnica di acrovinilico su cellotex ed eseguito nel 1977. Stando alla scheda della famosa casa d'aste inglese, l'opera era di proprietà di una collezione privata e acquistata dall'attuale proprietario nel 2014 dalla Galleria Mazzoleni di Torino.

La stima dell'opera era fra i tre milioni e mezzo di euro ed i quattro milioni e mezzo di euro: il quadro è stata battuto, con pochi rialzi, a tre milioni 642 mila euro da un compratore che è rimasto anonimo e che non era nemmeno presente in sala.

Si confermano questi mesi importanti per l’arte di Alberto Burri che, dopo il lungo periodo di pandemia, vive una nuova stagione di rinascita. Non solo vendite record, ma negli ultimi sei mesi sono stati venticinquemila 361 i visitatori delle due collezioni dedicate al maestro a Città di Castello: palazzo Albizzini e gli ex seccatoi del tabacco. Non solo, ma la redazione del celebre programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda la domenica alle ore 20 su Rai3, ha scelto proprio quelle dell’artista tifernate come scenografia del programma che quest’anno celebra la sua ventesima edizione. Intanto da ieri sono entrati in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico per le due sedi espositive. I musei saranno aperti dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Sabato, domenica e giorni festivi, invece, l’orario sarà dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30. Le sedi espositive rimarranno chiuse il lunedì, ad eccezione dei festivi e prefestivi.

