Covid in Umbria, in un giorno quattro ricoveri in rianimazione e altre due vittime

In Umbria in sole 24 ore quattro pazienti Covid sono stati ricoverati nei reparti di rianimazione, dove ora i letti occupati sono cinque. Tre i ricoveri in più, in totale 221 (dei quali 127 in area medica), con un aumento complessivo del 9.1 su base settimanale. Sono i dati aggiornati della Regione che certifica altri 705 contagi e 928 guarigioni. Purtroppo si registrano ancora due decessi. Sono 2.166 le vittime dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi continuano a scendere e attualmente risultano 7.145, l'8.9% in meno nel corso della settimana. Gli ultimi dati sono frutto di 3.708 tamponi e il tasso di positività è al 19.01%. Sabato scorso era stato del 24.6%.

