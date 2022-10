Uomo di 62 anni dà in escandescenza al pronto soccorso, interviene la polizia

22 ottobre 2022 a

a

a

Urla, botte ai distributori automatici e disturbo del personale e delle persone in attesa. Protagonista dell'episodio, avvenuto nella serata di venerdì 21 ottobre 2022 al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, un uomo di 62 anni. A ricostruire l'accaduto la polizia, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri dopo la richiesta di aiuto al Numero unico di emergenza europeo. Agenti e militari, appena arrivati sul posto, hanno parlato con il personale sanitario della struttura che ha riferito come l'uomo, italiano del 1960, fosse andato in escandescenza senza un apparente motivo, iniziando a urlare e a colpire i distributori automatici, importunando i pazienti in attesa e il personale. Dopo essere stato identificato, il 62enne è stato sentito dagli operatori. Ha riferito di avere dei dolori fisici e alcune difficoltà personali che lo avevano portato ad agitarsi. A quel punto gli agenti lo hanno tranquillizzato e invitato a tenere un comportamento più consono al luogo prima di affidarlo al personale sanitario per le cure mediche.

Più di 16 ore d'attesa al Pronto soccorso

Sempre nell’ambito degli servizi di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Spoleto sono intervenuti in piazza Vittorio Veneto per la presenza di due donne straniere che stavano importunando un signore anziano. Identificate le due, cittadine romene nate nel 1993 e nel 1992 e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è emerso come la 29enne fosse gravata da un avviso orale emesso dal questore a maggio. Sentite in merito al motivo della loro presenza a Spoleto, hanno fornito versioni contrastanti e incongruenti. Per questo sono state invitate ad allontanarsi dalla zona.

Persona stesa per terra scambiata per morto, ma è un pellegrino stanco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.