Marsciano, cabina telefonica trasformata in libreria

Massimo Fraolo 22 ottobre 2022

a

a

Anche Papiano ha ora la sua cabina libraria. Si tratta della cabina telefonica n. 551 ed è stata recuperata e installata dal Comune di Marsciano su un lato di piazza della Vittoria.

Non contiene ovviamente un telefono ma libri che sono a disposizione dei cittadini, che potranno gratuitamente penderli in prestito e anche aggiungerne altri, da lasciare sempre a disposizione della comunità. A prendersi cura di questa cabina libraria, insieme a tutta la comunità, sarà la scuola primaria di Papiano, che ne aveva proposto l’installazione al Comune e che con i bambini, le loro famiglie e gli insegnanti, ha partecipato alla sua inaugurazione, in occasione della due giorni di celebrazioni promossa dall’associazione Historiae Papianesi per la ricorrenza del centenario del monumento ai caduti di Papiano.

La singolare trovata riuscirà ad incrementare il numero dei lettori? Risposta difficile per una domanda insidiosa, di certo la curiosità l'ha accesa di sicuro.

