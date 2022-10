Macenano, alla festa chi porta gli amici e non beve alcol non paga la cena

22 ottobre 2022 a

a

a

Un fine settimana senza gas e corrente elettrica, illuminato solo con la luce delle torce e delle braci, per dimostrare che è possibile risparmiare di fronte all’emergenza del caro bollette. Serate durante le quali chi andrà a mangiare a Macenano di Ferentillo e accompagnerà in auto altri quattro amici avrà un premio: l’autista, che non beve e potrà riportare a casa gli altri in tutta sicurezza, pagherà zero euro. L’appuntamento di grande valenza sociale, promosso dal presidente del centro sociale di Macenano di Ferentillo, Domenico Filipponi, e arrivato alla sua seconda edizione, va in scena sabato 22 ottobre fino a domenica 23 ottobre.

Sfida a chi beve più alcolici. Minorenne in ospedale. E la polizia chiude il bar

Accanto a quella che Filipponi definisce “una provocazione contro il caro bollette che rischia di far chiudere l’unico luogo di aggregazione del piccolo centro della Valnerina” l’invito a “utilizzare un solo mezzo di trasporto per cinque persone e il guidatore che non berrà sarà nostro ospite a cena. Abbiamo cercato di ricreare un francobollo di vita in una serata di festa, ma questa volta facendo dormire serenamente chi aspetta a casa perché chi guida non ha bevuto”.

Piazza San Francesco: l'edicola diventerà un locale della movida cittadina

Filipponi ha acquistato gli alcoltest che, al termine della cena, serviranno per accertare che i conducenti delle auto non abbiano bevuto. “Vorremmo essere contagiosi e “infettare” tanti altri eventi: discoteche, luoghi dove i ragazzi si sballano, vorremmo che coloro che organizzano possano fregiarsi del merito di aver provato a salvare qualche ragazzo. Gratifichiamo chi si sacrifica a non assaggiare alcol per una sera, diamogli qualcosa di tangibile, subito incassabile, qualcosa di reale che le belle parole (che sono gratis) sono soltanto esercizio vocale ed auditivo, ma non spostano nulla”, è l’appello che arriva dal presidente del circoletto di Macenano di Ferentillo, Domenico Filipponi. Si tratta di un'iniziativa destinata a fare scuola anche in altre realtà con l'intento di lanciare un messaggio positivo soprattutto ai più giovani.

Bolletta da 2 mila euro, centro sociale rischia di chiudere i battenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.