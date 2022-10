Caso Gubbio, l'hashtag su twitter batte il giuramento del nuovo governo e Juve-Empoli

22 ottobre 2022 a

a

a

Il caso Gubbio finisce per battere anche il giuramento del nuovo governo firmato Giorgia Meloni. Almeno su Twitter. Se la cerimonia del Quirinale è la prima notizia a finire nella top ten delle Tendenze Italia, come numero di cinquettii alle ore 11 vince la vicenda della finta maxi intossicazione alimentare che ormai da giorni campeggia nei social e nelle chat: 36.900 a 22mila. Va però specificato che il giuramento è stato "firmato" con diversi hashtag e ovviamente sommandoli, i post sono di più. La fake news è comunque la prima extra politica e batte persino #JuveEmpoli. Gonfiata a dismisura, la storia ora rischia di finire in tribunale. Ma ovviamente sui social continua a impazzare e a collezionare post su post. Del caso si è occupato anche Diego Bianchi detto Zoro durante Propaganda Live. Clicca qui per ascoltare gli audio e vedere il video di La7.

Pranzo di pesce diventa virale, ma è una bufala

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.