Il caso Gubbio finisce su Propaganda Live. Video e audio

22 ottobre 2022 a

Il "caso Gubbio" irrompe persino su Propaganda Live. Anche Diego Bianchi, in arte Zoro, conduttore del programma di La7, ha dato ampio spazio alla notizia della presunta intossicazione alimentare, ormai smentita da più voci e considerata una fake news. Nella parte finale della puntata, Zoro ha spiegato di essere venuto a conoscenza della storia avendo ricevuto messaggi da Gubbio di chi gli chiedeva di "fare informazione vera" e dire "che non è vero". Zoro spiega che si sta cercando di capire "se davvero a Gubbio se so ca***i tutti addosso oppure (...) se è una vicenda che ha riguardato soltanto due o tre persone". Bianchi si dice certo che "quasi sicuramente" si tratta del secondo caso ma "ormai cosa conta? Vive sui social e ha preso una forma tutta sua". Zoro, ridendo e facendo ridere tutto lo studio e tutti i telespettatori, ha ricostruito la storia, facendo ascoltare anche alcuni degli audio che ormai da giorni dominano su social e chat: "Altro che quelli di Berlusconi". Clicca qui per vedere Propaganda Live sul caso Gubbio.

Pranzo di pesce diventa virale, ma è una bufala

