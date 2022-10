Terni, azienda concede bonus da mille euro ai dipendenti contro il carovita

Antonio Mosca 22 ottobre 2022 a

a

a

Bonus contro il carovita in arrivo per i dipendenti della Gap, un’azienda di servizi che lavora anche all’interno delle Acciaierie nella gestione del parco rottami e fa parte del gruppo Piantoni che opera in tutta Italia. Non sarà un premio di risultato, presenza o un’altra forma di riconoscimento personale, specificano dall’azienda che ha la sua sede principale a Sovere, in provincia di Bergamo, ma di “un contributo economico straordinario di mille euro complessivi, che verrà erogato, indistintamente a ciascun dipendente, nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre”.

Aumenta la produttività all'Ast e Arvedi premia i dipendenti

Nel bonus mensile ci sarà un buono carburante da 200 euro, già attivo, un buono spesa da 200 euro, disponibile da fine mese, e 600 euro come una tantum inserito in busta paga. Il bonus è destinato ai 550 dipendenti del gruppo di cui 130 sono impegnati a Terni. Il ceo, Eligio Piantoni, e la presidente del gruppo, Elena Guidi, hanno inviato una lettera al personale in cui si dicono preoccupati per “i rincari generalizzati di energia e, a cascata, di tutti i beni di prima necessità.

Premi per tutti i dipendenti. Trattativa aperta tra Ast e sindacati

Una situazione che sta gravando sui bilanci delle famiglie e delle aziende e che, probabilmente si farà sentire ancor più pesantemente nel corso dei prossimi mesi. Siamo consapevoli della criticità del momento e proprio per questo motivo - affermano Eligio Piantoni ed Elena Guidi - abbiamo deciso di intervenire concretamente a sostegno di tutti i nostri collaboratori e delle rispettive famiglie”. Dopo aver ringraziato i dipendenti per il proprio lavoro i vertici aziendali ricordano che “il contributo in questione vuole dare ristoro ai nuclei familiari ed essere d’aiuto per contrastare il carovita”. La Gap Spa non rappresenta un caso isolato. E infatti sono sempre di più le aziende che, vista la particolare congiuntura socio-economica attuale, stanno adottando misure di welfare e forme di sostegno straordinario per i propri dipendenti. Si tratta di contribuzioni piuttosto onerose, accolte con comprensibile soddisfazione da tutto il personale. L’auspicio delle aziende è che presto agli sforzi dei singoli si aggiunga anche l’intervento dello Stato.

Bonus da 200 euro a tutti i dipendenti contro il carovita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.