Gubbio, il pranzo di pesce diventa virale. Ma i malori e i ricoveri sono una bufala

Una corsa in bagno, dissenteria ma “nessuna forma d'intossicazione alimentare”. Il direttivo dell’Ikuvium Big Game Fishing Gubbio, in merito al pranzo sociale svoltosi il 2 ottobre scorso e conclusosi con alcuni dei partecipanti che sono dovuti correre in bagno e un paio visitati per malori non correlati a intossicazioni alimentari per poi essere subito dimessi, in una nota “tiene a precisare che le informazioni divulgate in stampa, radio e varie piattaforme social sono totalmente prive di fondamento”.

“In primis - spiega - ribadiamo che non sono state riportate intossicazioni alimentari di nessuna forma, nessuna delle persone partecipanti al pranzo si è recata presso autorità sanitarie ed ha avuto necessità di alcun intervento sanitario”. E precisa: “Le due ambulanze accorse sul luogo hanno trasportato per accertamenti due pazienti dimessi nel pomeriggio non evidenziando alcuna intossicazione alimentare nei referti, tanto che non ha fatto seguito nessuna segnalazione alle autorità di competenza”. “Teniamo anche a ribadire - conclude - tutto quello che sta girando in merito all’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio al nostro associato viste le foto e audio di cattivo gusto, è infondato".

E ancora: "La società ha già raccolto tutto il materiale audio e video inoltrato in questi giorni che sarà passato al vaglio dei suoi legali”. L’Ikuvium Big Game Fishing Gubbio è una squadra molto affiatata che sta portando sempre più in alto il nome di Gubbio per quanto riguarda la pesca di tonno in mare aperto. Il presidente Alessandro Saldi e il vice presidente Francesco Staffici sono al vertice di una associazione che conta circa un centinaio di iscritti mentre per quanto riguarda la squadra vera e propria che esce in mare a gareggiare si parla di 4/5 elementi tra cui un commissario di gara, uno skipper che guida l’imbarcazione nelle manovre di cattura. Una strategia che in gergo si chiama “combattere il tonno”. Una battaglia che può durare anche sei-sette ore in mare aperto, oltre le 25 miglia dalla costa e in competizioni che possono prevedere anche oltre cinquanta equipaggi in gara. Ebbene, nonostante Gubbio non sia sul mare e la pesca non sia la priorità degli eugubini, Ikuvium Big Game Fishing Gubbio si fa rispettare in Italia e all’estero. Pochi giorni fa alla Lega Navale di Trani, nelle Puglie, al 37esimo Campionato Italiano di Big Game Fishing, si è classificato al quinto posto.

“Questa vicenda sta ledendo chiaramente l’immagine della nostra città - esordisce il sindaco Filippo Stirati, raggiunto da telefonate da tutta Italia e persino dall’Irlanda - Tutto questa ribalta negativa sta accadendo a ridosso di uno degli eventi turistico gastronomici più importanti del nostro territorio. Ora basta: faremo le nostre valutazioni con i legali del Comune e l’assessore al turismo. Noi - conclude il primo cittadino - continueremo sempre a celebrare in positivo le nostre eccellenze gastronomiche e le nostre tradizioni, le immagini che stiamo vedendo sono offensive per Gubbio e gli eugubini. Non possiamo restare in silenzio, faremo denuncia”.

