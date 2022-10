Perugia, ai Baracconi torna la Festa del Bambino

Sabrina Busiri Vici 21 ottobre 2022 a

a

a

A Perugia Giostrai soddisfatti: il luna park a Pian di Massiano, noto in città come Baracconi, torna a fare centro. “Dall’inaugurazione dell’8 ottobre abbiamo avuto dei fine settimana con dei pienoni insperati a conferma del fatto che c’è tanta voglia di svago. Era dal pre pandemia che non tornavano tanti giovani e famiglie”, racconta Vincenzo La Scala, componente della commissione giostrai.

Torna il Luna park. Arrivati i primi baracconi. I giostrai: "In ginocchio per l'aumento della luce"

“A rilanciare l’attrattività è anche il clima di grande sicurezza che si respira - prosegue - Grazie alla presenza costante delle forze dell’ordine durante tutto l’arco della giornata: una garanzia per il pubblico ma anche per noi. Siamo grati di quanto stanno facendo”. Il luna park proseguirà fino al 13 novembre e ora si entra nel vivo delle iniziative. La Scala, infatti, annuncia che giovedì sarà la giornata dedicata ai portatori di handicap e dal 9 all’11 novembre si terrà la Festa del bambino. “Abbiamo anche in programma una giornata speciale da dedicare ai sanitari dell’ospedale d Perugia ma ancora non abbiamo fissato la data”. Rispetto all’ipotesi di sconti con biglietti cumulativi per tutta la famiglia, La Scala è titubante: “E’ un progetto che dovrebbe essere messo a punto con il Comune, pensando però alla possibilità di non pagare l’occupazione del suolo pubblico in modo da abbattere i costi e poter poi praticare sconti. Per ora sono solo idee”.

Perugia, tornano i baracconi con tutte le giostre più attese: date e orari



Dal primo al 6 novembre (un giorno in più rispetto alla tradizione dei cinque giorni ndr) a fianco dei Baracconi sarà allestita la Fiera dei morti: 500 stand con una vasta gamma di proposte commerciali, dall’artigianato all’abbigliamento, dagli alimentari alla bigiotteria. Porterà più afflusso anche ai Baracconi? “Ci sarà maggiore concentrazione di persone a Pian di Massiano - commenta ancora La Scala - A noi però la Fiera dei morti non porta più clienti, ormai è consolidato: rappresentiamo due offerte separate”.

Senz’altro contribuisce ai buoni risultati un ottobre con temperature finora fuori dalla norma. Ideali per fare un giro in giostra.

Pestaggi e risse tra baby gang davanti ai Baracconi: indagini della polizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.