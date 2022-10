Magnate russo arrestato in Norvegia, Antognolla: "Droni servivano per la rotta nella traversata artica"

Fra. Mar. 22 ottobre 2022 a

a

a

“Stava compiendo una traversata in barca con una spedizione artica e utilizzava i droni per scopi naturalistici, legati alla sicurezza del gruppo Andrey Yakunin, quarantasettenne di origine russe ma con passaporto della Gran Bretagna arrestato dalle autorità norvegesi con l'accusa di averlo pilotato nell'arcipelago artico delle Svalbard”. Lo scrive la proprietà del castello di Antognolla, complesso con un resort e residence di lusso sulle colline perugine del quale Yakunin è a capo del consiglio di amministrazione in una nota diffusa in seguito all’arresto del 47enne da parte della polizia norvegese.

Gli investimenti del russo Andrey Yakunin non sono a rischio. Proseguono i lavori per il resort di lusso al castello di Antognolla



Yakunin, figlio dell’ex presidente delle Ferrovie russe, ritenuto uomo molto vicino a Putin, è stato fermato per l’uso di droni che invece la Norvegia ha vietato ai cittadini russi in seguito alla guerra in Ucraina per timore di spionaggio di obiettivi sensibili, soprattutto dopo i danni al gasdotto Nord Stream.

Andrey Yakunin, che in un’intervista al Corriere dell’Umbria, aveva espresso la sua contrarietà alla guerra in Ucraina, è il settimo russo a finire in un carcere norvegese perché trovato a utilizzare un drone sui cieli norvegesi. Il drone e tutte le apparecchiature a bordo del suo yacht sono state sequestrate. Antognolla spa, intanto ha inviato una lettera a investitori e istituzioni per chiarire la situazione. “Ci teniamo molto a fare piena chiarezza su quanto accaduto”, dicono.

Yakunin, magnate russo che investe in Umbria: "Mi oppongo a questa guerra, pronti ad aiutare gli ucraini"

“Come si saprà - sta scritto nella lettera - Andrey è appassionato di natura, fotografia e sport estremi, come sanno tutti quelli che lo conoscono e come è noto da tempo anche pubblicamente. Gli piace anche fare fotografie ed era già stato in una spedizione in Norvegia già qualche anno fa, come si può facilmente verificare dalla sua attività sui social media. Quindi la ricostruzione della traversata in barca con la spedizione artica e l'uso dei droni per controllare la rotta e verificare la presenza di orsi polari, come è comune nelle spedizioni artiche”.“Avendo anche la cittadinanza britannica - scrive ancora Antognolla -, Andrey pensava che le restrizioni sull'uso dei droni non si applicassero a lui.

Ad ogni modo Andrey sta collaborando pienamente con le autorità per fornire tutte le informazioni necessarie per fare piena chiarezza sul caso. Siamo certi che l’equivoco venga rapidamente risolto per poter proseguire con serietà e serenità l'importante lavoro che stiamo portando avanti per il nostro territorio e per il Paese”.

Il russo Yakunin arrestato in Norvegia per i droni. I suoi legali: "Un equivoco, sta chiarendo tutto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.