Umbria, raccolta delle olive ancora in sofferenza ma meglio del 2021

In Umbria la raccolta delle olive ancora è in sofferenza. “Sono ancora basse sia la quantità che la resa nella raccolta olive di quest’anno ma va comunque meglio del 2021”. I rincari? “Ci mettono a tappeto”. Giulio Mannelli, presidente Associazione produttori olivicoli Umbria (Aprol) fa un primo bilancio. “In Umbria, in controtendenza con l’andamento nazionale in forte calo (-30%), stiamo registrando un segno positivo: +15% ancora però c’è molto da fare per recuperare la stangata dell’anno scorso arrivata a meno 35%”.

A incidere anche quest’anno su quantità e resa sono stati i fattori climatici: la prolungata siccità dei mesi estivi ha mandato in sofferenza le piante dei 27 mila ettari di ulivi coltivati in Umbria. “Stiamo riscontrando una resa del 10-12%, ovvero su 100 chili di olive si ottengono 10/12 chili di olio, e siamo già oltre metà ottobre, in questo periodo dovremmo essere a 14-15%”.

Alle ridotta quantità e resa si aggiungono i costi maggiori per la lavorazione, per il vetro, per i cartoni: “Siamo sui 2-3 euro in più a quintale di olivo per gli aumenti dei costi di lavorazione”, precisa Mannelli. Il tutto si rifletterà quindi su un aumento dei prezzi per il consumatore finale. Ma quanto arriverà a costare un litro di olio buono? “Circa 15 euro, un anno fa eravamo sui 12-13. Parliamo sempre di prezzi indicativi”. A causa dei rincari dell’energia, secondo quanto riporta Mannelli, molti frantoi neppure aprono e quelli che rimangono in attività si troveranno a fine anno a fare i conti con le super bollette. “Ci aspettiamo numeri da capogiro”.

Intanto in calendario cinque settimane per celebrare l’olivo e l’olio. Dal 29 ottobre prenderà il via in Umbria la 25esima edizione di Frantoi aperti, l’evento dedicato all’oleoturismo che si protrarrà fino al 27 novembre e metterà al centro nei fine settimana l’arrivo del nuovo olio extravergine di oliva nel periodo della raccolta e frangitura delle olive, proponendo esperienze in frantoio, tra gli olivi, all’aria aperta e nelle piazze dei borghi medievali e delle città d’arte, legate al mondo dell’olio evo di qualità (www.frantoiaperti.net).

Per inaugurare la manifestazione è in corso di svolgimento un’anteprima iniziata venerdì 21 ottobre con un convegno dal titolo “E viaggiar m’è dolce in questa Strada dell’Olio. Tendenze e buone pratiche per un oleoturismo consapevole” che si è tenuto alla Rocca di Casalina a Deruta con taglio del nastro finale per dare il via a Frantoi Aperti in Umbria.

Sabato 22 ottobre sarà la volta della passeggiata in bici elettrica con partenza dal Bosco di San Francesco del Fai in Assisi e attraverso i sentieri della Fascia Olivata Assisi, Spoleto si arriverà a Spello, dove i partecipanti potranno visitare le emergenze culturali del borgo e il Frantoio di Spello Uccd. A seguire attraverso boschi e uliveti della collina tra Spello e Foligno, la carovana di ciclisti farà tappa al parco dell’Altolina, dove tra il monte di Pale e le cascate del fiume Menotre, trova sede il Frantoio dell’Eremo dove dopo la visita guidata del frantoio si terrà una degustazione dei prodotti locali.

La passeggiata in e-bike è il primo di una serie di appuntamenti che si terranno in occasione di Frantoi Aperti ’22 in vista dell’evento in bicicletta ed e-bike lungo la Fascia olivata Assisi – Spoleto La Grande Pedalata 2023.

