Perugia, scarcerato lo chef che ha accoltellato il datore di lavoro

Dopo una notte in una cella di sicurezza del comando dei carabinieri, il 44enne di origine marocchina che giovedì sera ha accoltellato il suo datore di lavoro nella cucina del ristorante in centro in cui lavorava come chef, è stato scarcerato e rimesso in libertà con l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria tre volte a settimana. L’uomo - assistito dall’avvocato Gaetano Figoli - ieri mattina in aula, in lacrime ha detto al giudice di aver perso la testa quando il titolare del ristorante in cui ha lavorato negli ultimi cinque mesi, gli ha comunicato il suo imminente licenziamento per mancanza di lavoro.

Come raccontato anche dai carabinieri in una nota stampa ufficiale, il cuoco 44enne marocchino - che ha già lavorato in diversi ristoranti perugini - stava tagliando la carne e quando il titolare gli ha dato questa notizia, hanno dapprima discusso e poi si è voltato col coltello in mano e lo ha ferito al volto e alla mano. Il 40enne ferito, un italiano noto nell’ambiente della ristorazione, è scappato dal locale - che si trova in via della Luna, traversa di corso Vannucci - ed è andato a chiedere aiuto nella vicina farmacia. Perdeva tantissimo sangue. Lo ha detto lo stesso arrestato che ha immediatamente chiamato il suo legale raccontando l’accaduto, temendo anzi di avere ucciso il suo datore di lavoro. L’avvocato ha chiamato subito 118 e carabinieri e sono arrivati sul posto. Il ferito, fortunatamente non in pericolo di vita, ha perso sì molto sangue, la scia era ben visibile nel vicolo e su corso Vannucci, e poi è stato portato in ospedale dove risulta ricoverato con una prognosi di trenta giorni per le ferite riportate.

Per il 44enne marocchino - che ha atteso l’arrivo dei carabinieri e non ha opposto resistenza quando lo hanno portato in caserma - quindi si è materializzata l’accusa di lesioni gravissime. E, dopo l’udienza di ieri, in cui l’uomo ha pure chiesto scusa per quanto accaduto, giustificandosi con la necessità di non perdere il lavoro e con dei rapporti già tesi per questioni lavorative, si tornerà in aula a novembre. La Procura non aveva chiesto misura in carcere o ai domiciliari. L’avvocato Figoli potrebbe chiedere l’abbreviato. Per il suo cliente infatti, che il legale definisce “ben integrato nella comunità, con una famiglia da mantenere e un mutuo da pagare”, non è il primo procedimento. L’uomo infatti è imputato in un altro processo perché, anche in quel caso, aveva colpito con un coltello il suo datore di lavoro. C’è poi un altro procedimento in cui è parte offesa. Il ferito invece verrà sottoposto nelle prossime ore a un intervento alla mano per le profonde ferite.

