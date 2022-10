Terni, prevenzione del tumore al seno. Maglie speciali per le Fere

21 ottobre 2022 a

“Penso sia molto importante che la Ternana Calcio, tramite i suoi atleti, s’interessi della salute delle donne e per questo ringrazio la società rossoverde, la Lilt e tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa”. Lo ha detto l’assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Elena Proietti presentando, durante la mattinata di venerdì 21 ottobre, a Terni, insieme alla consigliera Anna Margaritelli una nuova iniziativa inserita nel mese della prevenzione del tumore al seno della Lilt: sabato 22 ottobre la Ternana Calcio, all’ingresso in campo, prima della partita con il Genoa, indosserà infatti una maglietta appositamente realizzata per la promozione della campagna di prevenzione. Lo stesso faranno le atlete della Ternana Calcio femminile nella prossima gara di domenica 30 ottobre.

La maglietta è stata presentata e indossata in anteprima nel corso della mattinata di venerdì 21 ottobre alla presenza della presidente e della vicepresidente della Lilt Terni, Luigia Chirico e Antonella Triassi, della coordinatrice regionale Fiorella Ciani, della responsabile del marketing della Ternana Calcio Antonella Passoni, e della consigliera Monia Santini. “Informazione, prevenzione e diagnosi precoce – ha ribadito la presidente della Lilt di Terni Luigia Chirico – sono i pilastri sui quali si basa la possibilità di salvare e migliorare la qualità della vita di tantissime donne”. La presentazione delle maglie (nella foto di Stefano Principi) si è svolta nel cortile di fronte a palazzo Spada, sede del Comune di Terni.

“Le maglie usate per questa iniziativa – ha spiegato Anna Margaritelli, consigliera comunale di Fratelli d'Italia – saranno autografate dai calciatori e dalle calciatrici e messe all’asta per una raccolta fondi di beneficenza”. Nella giornata di lunedì 24 ottobre, le iniziative per il mese della prevenzione sul tumore al seno proseguiranno con un appuntamento in nella Biblioteca comunale di piazza della Repubblica, a partire dalle ore 15 incentrato sull’importanza della prevenzione terziaria nelle donne operate al seno.

