Terni. Francesco Lancia: tra radio, teatro e libri i mille modi di far divertire

Giorgio Palenga 20 ottobre 2022 a

a

a

Attore, conduttore radiofonico, scrittore, autore… un po’ di tutto (ivi compresi i giochi di un quiz popolarissimo, che nulla ha a che fare con la comicità, come l’Eredità). Con qualche incursione televisiva, tipo quando vestì i panni della “zerologo” in un quiz che andava in onda dopo il Tg1 delle 13,30 (“Zero e lode”), cancellato dopo un’unica stagione malgrado indici d’ascolto da vincitore della fascia oraria.

Nella nuova carta d’identità elettronica a tesserino, in vigore da qualche anno, non c’è più la voce “professione”, che invece compariva nella vecchia (giallina, a libretto) e la scelta della pubblica amministrazione deve aver risolto così un problema a Francesco Lancia, il 41enne ternano che tutti i giorni tiene compagnia agli ascoltatori di Radio DeeJay dalle 13 alle 14, con la trasmissione “Chiara, Frank e Ciccio”. Perché di tutte le “professioni” sopracitate Francesco è brillante interprete e protagonista, al punto che diventa difficile classificarlo (e certamente… classificarsi) in una delle tante definizioni.

L’unico comun denominatore è che Lancia, ovunque si accosti, fa… ridere, che detto così non suona tanto bene, a meno che intorno alla capacità di regalare buon umore non si sia costruita una vita professionale, come nel suo caso, quando decise di mettere nel cassetto una laurea in informatica per far diventare la sua attività primaria quella che da sempre gli veniva naturale: divertire.

L'arte di far ridere, in punta di Lancia

Va anche detto che nelle sue molteplici attività artistiche Lancia ha sempre trovato il modo di ricordare e mettere in evidenza il suo essere ternano, sebbene trapiantato per anni prima a Roma ed ora a Milano, dove vive con la sua compagna, nella vita come ai microfoni di Deejay, Chiara Galeazzi. Ed è proprio da qui che partiamo.

“Dopo 11 anni di ‘Chiamate Roma’ (storico programma col Trio Medusa nella fascia oraria 7-9 del mattino ndr) – attacca Francesco – ho sentito l’esigenza di cambiare, non solo per... le alzatacce, per essere pronti ad andare in onda a quell’ora. Certo, mi manca la ‘squadra’ che avevamo creato, il gruppo con il Trio e tutti gli altri componenti della trasmissione, ma il trasferimento in un’altra città, con l’approdo a vivere a Milano, è stata l’occasione per decidere di cambiare”.

Anche la nuova fascia oraria, dalle 13 alle 14, è una bella responsabilità. Se prima, col Trio, Lancia teneva compagnia agli italiani che si svegliavano e portavano i figli a scuola, o andavano al lavoro, ora il “target” è quel pubblico chi gli stessi figli li va a prendere all’uscita, o che si regala la pausa pranzo.

“E’ una fascia un po’ più ‘leggera’, con un pubblico diverso – continua – abbiamo peraltro ereditato lo spazio di ‘Ciao belli’, che aveva molto seguito ed è slittato di un’ora. Dall’inizio di settembre ad oggi, ovvero da quando la trasmissione è partita, abbiamo avuto riscontri veramente positivi, con grande partecipazione del pubblico. Siamo veramente contenti”.

Video su questo argomento Francesco Lancia, scrittore e attore: dal libro con le biografie travisate all'improvvisazione con I Bugiardini | Video

Dei tre che danno il titolo alla trasmissione, Francesco è “Ciccio”, mentre il “Frank” sta per Francesco Lotta, oltre alla già citata Chiara Galeazzi. Ma contemporaneamente Lancia porta in giro per l’Italia lo spettacolo d’improvvisazione che lo vede protagonista insieme ad altri attori della sua compagnia “I Bugiardini”, ovvero “Indovina chi viene in scena?”.

La particolarità è che si recita, praticamente, senza un copione, improvvisando ogni sera secondo le sollecitazioni del pubblico. Uno spettacolo che è andato in scena nelle ultime settimane a Roma, al Teatro 7, con grande successo e una particolarità unica: “Ogni sera – racconta il performer ternano – abbiamo avuto un attore diverso che ha improvvisato insieme a noi. Si sono alternati Francesco Arienzo, Ubaldo Pantani, Liliana Fiorelli, Michela Giraud, Nuzzo e Di Biase e Max Angioni (nella foto in alto ndr). Tutti si sono calati perfettamente nel clima, considerato che nessuno di loro aveva mai fatto improvvisazione. E’ stato divertentissimo, per noi e per il pubblico”.

Ora l’obiettivo è portare lo spettacolo in tour per l’Italia, magari transitando – perché no – anche per Terni dove Francesco si è esibito nell’estate 2021 all’anfiteatro romano, nell’altro spettacolo di improvvisazione “Blue”. In quell’occasione presentò anche il suo libro – “Santi, poeti e altri lavoratori autonomi” – una serie di biografie “travisate” di personaggi illustri della storia e della letteratura che gli è valsa la ristampa in diverse edizioni, visto il successo. E ora? Manca forse il ritorno in tv. “Ma le cose da fare certo non mancano – conclude – e la radio e il teatro mi stanno dando davvero grandi soddisfazioni”.

Le biografie "travisate" di grandi italiani: Francesco Lancia fa centro col suo primo libro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.