Terni: giovane disabile maltrattato, a processo educatore di una cooperativa sociale

Un educatore di 40 anni, originario di San Gemini, in provincia di Terni, che lavora per una nota cooperativa sociale ternana dovrà difendersi dalle contestazioni di aver commesso i reati di “abuso dei mezzi di correzione o di disciplina” e “percosse” in un processo che lo vede imputato dopo il rinvio a giudizio del pubblico ministero, Barbara Mazzullo.

L’uomo è difeso dall’avvocato Roberto Romani. A seguito della denuncia e relative indagini, il 40enne è stato accusato di aver attuato tutta una serie di condotte penalmente rilevanti nei confronti di un ragazzo, di 20 anni, disabile al 100% e affetto da un grave ritardo mentale, che gli era stato affidato nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.

L’educatore, secondo l’ipotesi accusatoria formulata dal magistrato, avrebbe abusato dei mezzi educativi, "spintonando ripetutamente il giovane, anche con una ginocchiata, e pizzicandogli le orecchie o colpendolo più o meno lievemente sul capo". Fatti che, secondo la denuncia sporta, sarebbero avvenuti nel novembre del 2021: ora spetterà al tribunale esprimersi nel merito.

Il processo inizierà a fine ottobre 2022 di fronte al tribunale di Terni in composizione monocratica.

La madre del ragazzo disabile si è costituita parte civile attraverso l'avvocato Fabio Lancia, secondo il quale "anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo dove sono avvenuti i fatti, immagini acquisite dal pm, rappresentano un elemento importante nel contesto del procedimento penale in questione". La stessa donna, nel suo ruolo di amministratore di sostegno, è assistita dall'avvocato Rossana Giansanti.

